Doppietta di Dybala contro l' Udinese | l' argentino ha ritrovato la Joya e ora trascina la

Juventus-Udinese 2-0 : Dybala - super Doppietta : Tutto facile per la Juve, che con un grande Dybala batte 2-0 l'Udinese e , in attesa del posticipo serale Inter-Napoli, torna momentaneamente in testa alla classifica. Fa tutto Dybala: prima la ...

DIRETTA/ Juventus-Udinese (risultato live 2-0) streaming video e tv : Doppietta di Dybala! : DIRETTA Juventus-Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:07:00 GMT)

La Juve rischia con il Verona - risolve Dybala con una Doppietta : I campioni nel calcio vincono le partite da soli. E Paulo Dybala campione lo è davvero. Magari anche in una serata in cui la 'Joya', il gioiello bianconero non si accende subito. E' comunque lui a ...

Juventus. Dybala - la Doppietta non basta : alti e bassi contro il Verona : Anche Bergomi sottolinea la prestazione non esaltante dell'argentino classe '93: "L'ho visto in difficoltà fisicamente - spiega l'ex difensore campione del mondo -. Al gol che ha chiuso la partita in ...

Dybala show - Doppietta al Verona : la Juventus vince 3-1 - Napoli a -1 : Alla fine ci pensa Dybala. Due splendidi gol della Joya trascinano una Juventus svogliata alla vittoria nell'ultima gara del girone d'andata di Serie A e di tutto il 2017. Al Bentegodi, sul campo dell'...