Doping | il calciatore della Lazio De Vrij arrivato il Procura | la situazione

Doping - Joao Pedro allo scoperto : la verità del calciatore del Cagliari : Doping Joao Pedro – Gli ultimi giorni sono stati movimentati per il calciatore del Cagliari Joao Pedro, trovato positivo in seguito ad un controllo antiDoping. Adesso il diretto interessato ha deciso di uscire allo scoperto: “mai preso niente di illecito, non ho niente da temere, spero che questo incubo finisca presto“. Sono le prime parole di Joao Pedro in sala stampa. “Sono a disposizione della Procura. So di non aver ...