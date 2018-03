“Donna | che hai fatto!?” La trasfigurazione di Tori Spelling Nella finzione | come nella

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 marzo 2018) Tutti ricordiamo Donna Martin, era una delle protagoniste del fortunatissimo telefilm Beverly Hills 90210. Una ragazza ricchissima e viziata, ma molto timorata di Dio. Un fidanzato sco ma niente sesso per carità. Il personaggio non si discostava molto dalla sua interprete, figlia del produttore Aaron, è cresciutabambagia, proprio nel quartiere della high society losangelina, la stessa in cui era ambientata la serie che le ha dato la fama. Dopo quell’esperienza che è durata dal 1990 al 2000, di cose ne ha fatte tantissime, ma nessuna ha eguagliato il successo di quegli anni. Ora, Tory era magrissima, non particolarmente avvenente secondo alcuni, ma assolutamente filiforme. Oggi l’attrice ha 5 figli e una vita molto appagata, ma è anche vero che a 44 anni appare abbastanza diversa datutti la ricordano. Sicuramente appesantita, ma anche il ...