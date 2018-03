Donald Trump apre all' Europa sui dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi

Donald Trump ha insultato un altro giornalista : Chuck Todd, il conduttore del più popolare talk show politico della domenica, si è preso del "figlio di puttana" The post Donald Trump ha insultato un altro giornalista appeared first on Il Post.

Dazi - la mossa di Donald Trump : ripropone la retorica dell’uomo anti-sistema in vista delle elezioni di midterm a novembre : Nell’annunciare le tariffe su acciaio e alluminio, Donald Trump si è rivolto alla storia e ha citato quei presidenti che, nel passato, hanno usato il protezionismo per far crescere l’economia americana. “Tutti i nostri grandi presidenti, da Washington a Lincoln a Jackson a Teddy Roosevelt – ha detto Trump – hanno capito che l’America deve avere una base manifatturiera forte, vibrante, indipendente… La politica tariffaria protezionistica dei ...

Kim Jong-un e Donald Trump - ecco perché entrambi vinceranno la 'guerra' Video : Potrebbe essere l'evento politico internazionale del 2018 e non è eccessivo affermare che possa scrivere una nuova pagina di Storia [Video]. Nessun leader nordcoreano ha mai incontrato personalmente un presidente americano in carica, anche se il campo è piuttosto ristretto in tal senso. La #corea del nord nella sua storia ha avuto soltanto tre capi di Stato, parenti in linea diretta, ma #Kim Jong-un nei prossimi mesi potrebbe fare qualcosa che ...

Steve Bannon - l'ex stratega di Donald Trump : "Un governo M5s-Lega sarebbe coerente" : Il successo di M5S e Lega dimostra che le politiche contro le elite di Roma e di Bruxelles hanno successo. Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca, dal palco del congresso del Front National, a Lille, dedica un passaggio anche alle recenti elezioni italiane. "La politica attuale non si riassume più nella contrapposizione destra-sinistra. Lo abbiamo visto in Italia, con la Lega e il M5S che contestano la politica delle elite di Roma e ...

Donald Trump : "Mi fido di Kim sulla sospensione dei test missilistici" : Donald Trump si fida dell'impegno di Pyongyang di sospendere i test missilistici che accompagnava l'invito di Kim ad un incontro. "La Corea del Nord non ha condotto un test missilistico dal 28 novembre 2017 e si è impegnata a non farne durante i nostri incontri. Credo che onoreranno questo impegno!", ha twittato il presidente Usa, dopo che ieri la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, aveva precisato che "non vi saranno colloqui ...

Donald Trump si schiera contro la violenza nei videogiochi : Donald Trump si schiera contro la violenza nei videogiochi Il video-denuncia del presidente americano è stato oggetto di scherno sui social Continua a leggere L'articolo Donald Trump si schiera contro la violenza nei videogiochi proviene da NewsGo.

Russiagate - Donald Trump disposto a deporre se indagine ha deadline : Secondo il "Wall Street Journal", il team legale di Donald Trump sta valutando se proporre al procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, il consenso a un interrogatorio del presidente in ...

L'Europa spera di essere esentata dai dazi di Donald Trump - ma ha pronta una strategia difensiva : L'Europa, con Francia, Germania e Gran Bretagna in testa, ma anche la Cina e la Corea del Sud. La firma di Donald Trump sul provvedimento che introduce i dazi (al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio) dà origine a una reazione dura e piccata da parte di moltissimi Paesi. Bruxelles è perentoria: "Se si avverasse il peggior scenario possibile siamo pronti a portare gli Usa al Wto", ha detto il vicepresidente della Commissione ...

Dazi Usa - la Francia deplora la decisione di Donald Trump : Le Maire ha poi avvertito che "una guerra commerciale tra Usa e resto del mondo farà solo dei perdenti".

Kim Jong-un e Donald Trump si incontreranno : Entro maggio, per discutere della denuclearizzazione della Corea del Nord: uno sviluppo sorprendente nelle relazioni tra i due paesi, su cui però in molti sono scettici

Lettera di Kim Jong-Un a Donald Trump - "incontriamoci"/ Corea del Nord e USA : "a breve annuncio importante" : Kim Jong-Un a Donald Trump, "incontriamoci": segnali di disgelo tra Corea del Nord e Stati Uniti d'America? Il presidente americano: "a breve annuncio importante"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 01:03:00 GMT)

Donald Trump firma la legge sui dazi su acciaio e alluminio. In vigore tra 15 giorni : La mossa del presidente americano. Saranno applicati dazi sulle importazioni del 25 e del 10 per cento.

Videogiochi violenti : ecco i protagonisti dell'incontro con Donald Trump : Negli ultimi tempi il tema dei "Videogiochi violenti" ha attirato su di sé l'attenzione in seguito alla forte denuncia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo i tragici fatti accaduti nel liceo di Parkland: i contenuti ritenuti troppo violenti di alcuni prodotti influenzerebbero negativamente la mente dei più giovani e porterebbero all'uso di violenza.Prontamente arrivò la risposta dell'ESA (Entertainment Software Association) in ...