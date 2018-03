Domani una visita guidata all' Archivio di Stato di Savona

Interfacce utenti : una visione dal Domani - articolo : Come percepiremo il futuro? Lasciamo da parte, per un attimo, il suo aspetto: come lo controlleremo? Come lo sentiremo nel palmo della nostra mano, sulla punta delle nostre dita? Immaginiamo che tutti i pulsanti, i quadranti e le tastiere siano fatti esclusivamente di luce. Dimentichiamo gli orizzonti, pensiamo alle Interfacce Utente del futuro.Penso di essere arrivato abbastanza vicino a questo futuro. Lo incontro la maggior parte delle mattine ...

Mediaset-Vivendi - conclusa mediazione. Domani prima udienza in Tribunale : Con una lettera inviata oggi alle parti, il Responsabile dell’Organismo di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano, dottor Giovanni Nicola Giudice, ha dichiarato concluso formalmente il tentativo di conciliazione ordinato dal giudice titolare della causa civile intentata da Mediaset contro Vivendi. Domani, come previsto, avrà luogo la prima udienza del processo presso il Tribunale di Milano.

Bolt ha firmato per una squadra - ipotesi sudafricana : 'Domani saprete' : 'Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete qual è martedì, 27 febbraio, alle 8 ora di Greenwich'. Con questo video di appena 10 secondi postato sul proprio account di Twitter, Usain Bolt ha ...

Napoli - Sarri : 'All'andata siamo stati dei cialtroni... Domani dovremo prenderci una rivincita' : 'All'andata abbiamo fatto una partita da cialtroni, il 70% di responsabilità è mia, il resto di staff, società e giocatori. Domani ci vuole la voglia di prendersi una rivincita'. Lo ha detto il ...

Zenit - Mancini : "Celtic sfortunati in Champions - Domani serve coraggio" : Roberto Mancini, 53 anni, tecnico dello Zenit San Pietroburgo "Sarà una gara difficile, senza dubbio. Loro sono una buona squadra, un club storico con un passato importantissimo. Inoltre domani ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Domani l’Italia affronta gli Stati Uniti - serve una vittoria per continuare a sognare : La prima giornata di gare del torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ha regalato grandi emozioni ai tifosi azzurri. Infatti l’Italia è riuscita prima a tenere egregiamente testa ai fuoriclasse canadesi, subendo una sconfitta solo per 5-3 e poi ha conquistato una fantastica vittoria con la Svizzera per 7-4. Il quartetto azzurro capitanato dallo skip Joel Retornaz ha dimostrato quindi di avere le qualità e soprattutto ...

Ciclismo - vicino il processo per Chris Froome? Il caso salbutamolo vicino a una sentenza. Domani il debutto ingara : Chris Froome è pronto per il debutto alla Ruta del Sol: Domani il britannico tornerà in sella per affrontare la piccola corsa a tappe in Spagna, torna in strada dopo quasi cinque mesi d’assenza. Sul vincitore di quattro Tour de France pende la spada di Damocle della non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna (vinta davanti a Vincenzo Nibali). C’è grande attesa per sapere quale sarà la sentenza ...

Due nigeriani interrogati per la morte di Pamela. Domani a Macerata corteo in una città blindata : Forse ad una svolta le indagini sulla morte di Pamela. Sotto. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio dopo i primi risultati dell'autopsia. Intanto la Questura autorizza la manifestazione antifascista di ...

Deportivo La Coruna - ufficiale : Seedorf nuovo allenatore. Domani primo allenamento : Deportivo La Coruna, ufficiale: Seedorf nuovo allenatore. Domani primo allenamento Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Deportivo LA Coruna, ufficiale: Seedorf- Il Deportivo La Coruna ha ufficializzato l’ingaggio di Clarence Seedorf come nuovo allenatore. L’ex tecnico del Milan presidierà il primo allenamento già domattina. Una scelta per tentare di ...

Mai pensato di comprarvi una legge? Noi lo abbiamo fatto. Domani in edicola il nuovo numero di FqMillenniuM : “Votami, sono in vendita”. FqMillenniuM torna in edicola da sabato 3 febbraio con un’inchiesta che smaschera il lato oscuro della campagna elettorale: il mercato delle leggi. Due cronisti si fingono lobbisti, offrendo denaro in cambio di attenzione ai loro interessi. E i parlamentari non si tirano indietro, consigliandoci come finanziare i loro partiti mantenendo il totale anonimato. Strette di mano, impegni, appuntamenti con i ...

Una Vita anticipazioni puntata di Domani 1 febbraio : Pablo e Leonor scappano Video : La puntata di domani 1 febbraio di #Una Vita su Canale 5 sara' ricchissima di colpi di scena. Pablo e Leonor hanno deciso di scappare, ormai certi di non poter provare l'innocenza dell'uomo. Intanto Ursula, la vera colpevole dell'omicidio di Guadalupe, continua tranquillamente a tramare contro Cayetana e il patronato. Nello stesso tempo, Celia sta facendo il doppio gioco con Felipe che, ignaro, si diverte con la bella Huertas. La puntata di oggi ...