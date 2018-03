Disco Elysium | nuovo trailer per l' interessante RPG poliziesco che si ispira a

eurogamer

(Di lunedì 12 marzo 2018) Proprio su queste pagine avevamo già parlato di No Truce with the Furies, interessantissimo RPG che vuolersi a un mostro sacro come Planescape: Torment proponendo una nuova visione del genere.Oggi torniamo su questo RPGisometrico in occasione del cambio del titolo e di un. Il gioco, come riportato da Rock Paper Shotgun, si chiamerà d'ora in avantie al di là di questo cambiamento promette di mantenere tutte le peculiarità già presentate in passato. Nel caso in cui siate interessati è anche presente la pagina dedicata su Steam.Una delle meccaniche del progetto che saltano immediatamente all'occhio è il fatto che il combattimento sia sostanzialmente basato completamente sui dialoghi, con la trama che sarà il fulcro fondamentale dell'esperienza. Allo stesso tempo i pensieri del protagonista sono raccolti all'interno di una sorta ...