Direzione Pd | ' Sì all' opposizione | il Congresso può attendere'

Direzione Pd - Damiano : “Governo devono farlo M5s e Lega - noi dobbiamo stare all’opposizione” : “A noi serve un candidato unitario, cosa che non abbiamo avuto: mai stato appassionato di primarie, ora serve una reggenza che incarni pluralità di vedute. Il governo devono farlo M5s e Lega: chi da noi agita trattativa coi 5 Stelle secondo me depista rispetto all’appoggio di un governo di centrodestra. Noi dobbiamo stare all’opposizione, perché il voto questo ha detto. Brunetta dice che loro appoggiarono governo Letta nel ...

Direzione Pd - Martina : «Lega e M5S governino - noi saremo all’opposizione» : È iniziata senza Matteo Renzi, al Nazareno, la resa dei conti nel Partito Democratico. Necessario esprimersi sui prossimi passi da compiere dopo le dimissioni del segretario

Direzione Pd - è il dopo Renzi : 'Si riparta dall'opposizione' : La Direzione del Partito democratico ufficializzerà le dimissioni del segretario, ma lui ribadisce: 'Mi dimetto ma non mollo, il futuro torna' -

Pd va alla conta in Direzione per l'era post Renzi. Emiliano contro Calenda : 'Non lo voglio vicino' : Intanto il presidente Orfini ribadisce il no all'ipotesi di intesa col Movimento: 'Un governo con i 5 Stelle sarebbe la fine dei Dem' -

Pd : Finocchiaro - spero Direzione dica no alleanze con M5S e destra : Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Mi auguro che dalla Direzione di lunedì prossimo esca una linea chiara e ampiamente condivisa, che escluda qualsiasi alleanza politica che porti il Partito democratico a sostenere un governo insieme al Movimento Cinquestelle o al centrodestra”. Lo afferma Anna Finocchiaro, ministra per i rapporti con il Parlamento.‘Spetta alle forze che hanno vinto le elezioni il compito di offrire al Capo ...

Matteo Renzi : 'Chi vuole accordo con M5S o destre lo dica alla Direzione di lunedì' : La resa dei conti ci sarà lunedì prossimo, quando sarà passata una settimana dall'annuncio di dimissioni 'posticipate' da parte di Matteo Renzi . Un annuncio che ha suscitato, ad ora, 24 ore ...

Pd - scontro su un accordo con M5S Renzi : «Il Pd all'opposizione. Chi ha idee diverse lo dica in Direzione» : Emiliano: si dica subito che i dem sosterranno Di Maio. Anche Chiamparino apre. Il segretario dimissionario: «Noi all’opposizione». E in un post su Facebook: «Dimissioni vere. Non vado a sciare, farò il parlamentare semplice»

Galleria VISITA UFFICIALE ALLA Direzione MARITTIMA DI OLBIA DEL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO " GUARDIA ... : Questo incontro rappresenta, inoltre, un importante momento di confronto sia con i vertici Istituzionali che con i principali soggetti dell'economia portuale del Nord Sardegna che, certamente, ...

Eugenio Guarducci confermato alla Direzione artistica di Todi Festival : La kermesse si svolgerà dal 25 Agosto al 2 Settembre 2018 EUMWEB, Eugenio Guarducci sarà il direttore artistico di Todi Festival anche per l'edizione 2018, in programma a Todi dal 25 Agosto al 2 ...

Giuseppe De Bellis torna alla Direzione del bimestrale “Undici” : Giuseppe De Bellis torna a Undici, il condirettore vicario di Sky Sport torna alla direzione del bimestrale calcistico da lui fondato nel 2014 L'articolo Giuseppe De Bellis torna alla direzione del bimestrale “Undici” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Pd è uscito a pezzi dalla Direzione sulle liste : Per Matteo Renzi è 'un'esperienza devastante sotto il profilo umano': la stesura delle liste risponde a equilibri delicati, tanto più fragili con una legge come il Rosatellum estenuanti confronti e ...

Il Pd è uscito a pezzi dalla Direzione sulle liste : Per Matteo Renzi è "un'esperienza devastante sotto il profilo umano": la stesura delle liste risponde a equilibri delicati, tanto più fragili con una legge come il Rosatellum? fortemente proporzionale. Il segretario alla fine di una giornata fatta di estenuanti confronti e caselle riempite a matita appare davanti ai componenti della direzione che, come cardinali in conclave, sono chiusi al Nazareno da ...

Caos liste - Direzione Pd termina alle 4 e le minoranze non partecipano al voto. Emiliano : “Renzi ha garantito i suoi fedeli” : Diciotto ore. Questo il tempo trascorso tra la prima convocazione della direzione del partito Democratico, prevista per venerdì alle 10.30 (e fatta slittare alle 16 ufficialmente per non “sovrapporsi all’inaugurazione dell’anno giudiziario”), poi da metà pomeriggio fatta scalare alle 20 e, ancora, posticipata alle 22.30. L’avvio reale solo alle 02.29 di sabato mattina. alle 4 la direzione dem, cha messo il timbro ...

Voto - minoranza Pd insoddisfatta tratta con Renzi : Direzione rinviata alle 22.30 : Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle elezioni politiche . Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di notte e fino alle ...