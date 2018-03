Direzione Pd | Renzi soddisfatto per unità su linea dell' opposizione

Senza Renzi ma sulla linea di Renzi : ok della Direzione al documento che mette il Pd all'opposizione e 'promette' la gestione collegiale : Quando poco prima delle 18, prende la parola il governatore campano Vincenzo De Luca, nella sala in cui è riunita la direzione nazionale del Pd in molti sospendono il fiato. Chissà se si smarcherà da ...

Senza Renzi ma sulla linea di Renzi : ok della Direzione al documento che mette il Pd all'opposizione e 'promette' la gestione collegiale : Quando poco prima delle 18, prende la parola il governatore campano Vincenzo De Luca, nella sala in cui è riunita la direzione nazionale del Pd in molti sospendono il fiato. Chissà se si smarcherà da Matteo Renzi. E invece De Luca si mostra molto critico, ma non si stacca: "Siamo a un bivio tra ricostruire il partito o avviarci verso la deriva francese". E se non lo fa De Luca, non lo fa nemmeno Graziano Delrio e tutta la ...

Direzione PD - MARTINA È IL DOPO-RENZI/ Diretta - video : "no Congresso e Primarie subito". Sfida a M5s e Lega : DIREZIONE Pd, video e Diretta senza Matteo Renzi e verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". MARTINA, "guiderò partito con collegialità". Ok voto al documento finale

Direzione Pd - già archiviato il “no ai caminetti” di Renzi. E adesso le primarie non le vuole più nessuno : Le primarie del Partito democratico? Rottamate. A una settimana di distanza dalle parole di Matteo Renzi nella conferenza stampa post-elettorale, contro i “caminetti” e contro l’ipotesi di scegliere un reggente del partito, tutte le aree del Pd, dai renziani stessi alle diverse minoranze dem, allontanano l’ipotesi di primarie per la nuova segreteria. “Serve un segretario eletto dalle primarie. Lo dico con grande ...

Renzi dopo la sconfitta non va nemmeno alla Direzione PD : il “caminetto” è la sua newsletter : Renzi sparisce dalla direzione ma parla e scrive dappertutto. alla fine il suo peggior consigliere è lui stesso. Come sempre.Continua a leggere

Direzione Pd - Matteo Renzi si dimette con una lettera. Martina segretario temporaneo - niente congresso subito : Dimissioni, ma niente congresso subito. Il Pd archivia la segreteria di Matteo Renzi , che dice addio affidando una lettera al presidente dem Matteo Orfini letta alla Direzione del partito: 'Caro ...

Direzione Pd - Martina 'Governino Lega e M5s'. Renzi assente 'Mi dimetto ma non mollo' : ROMA - E' la prima Direzione Pd del post Renzi, una Direzione che inizia con la lettura della dimissioni del segretario dem, assente. Solo poche parole le sue, poi Maurizio Martina , il vicesegretario,...

Dimesso Renzi - inizia l’era Martina. La Direzione del Pd studia le prossime mosse “come partito d’opposizione. Il Congresso può aspettare” : Con la direzione nazionale del partito Democratico si apre l’era Martina: è il vicesegretario del Pd a condurre i lavori che mettono ufficialmente la parola fine alla leadership di Renzi. «In questo quadro duro e difficile, nel Lazio, la vittoria di Nicola Zingaretti e del Pd con la coalizione di centrosinistra è certamente un risultato molto sign...

In corso la Direzione Pd - Orfini legge la lettera di dimissioni di Renzi : Martina ribadisce: il Pd all'opposizione. 'Cari Di Maio e Salvini prendetevi le vostre responsabilita'' ha detto il vicesegretario chiedendo alla segreteria dimissionaria di andare avanti - E' ...

Al via la Direzione del Partito democratico - Renzi assente : Il segretario dimissionario lo aveva già annunciato: "Tornerò all'assemblea, e li spiegherò le mie ragioni". Oggi si vedrà se le correnti andranno all'attacco o rimanderanno l'offensiva finale