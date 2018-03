DIREZIONE PD | RENZI “NON MOLLO” Diretta | video | Martina “guiderò partito con massima

In corso la DIREZIONE Pd - Orfini legge la lettera di dimissioni di Renzi : Martina ribadisce: il Pd all'opposizione. 'Cari Di Maio e Salvini prendetevi le vostre responsabilita'' ha detto il vicesegretario chiedendo alla segreteria dimissionaria di andare avanti - E' ...

Dimesso Renzi - inizia l’era Martina. La DIREZIONE del Pd studia le prossime mosse “come partito d’opposizione” : Con la direzione nazionale del partito Democratico si apre l’era Martina: è il vicesegretario del Pd a condurre i lavori che mettono ufficialmente la parola fine alla leadership di Renzi....

Al via la DIREZIONE del Partito democratico - Renzi assente : Il segretario dimissionario lo aveva già annunciato: "Tornerò all'assemblea, e li spiegherò le mie ragioni". Oggi si vedrà se le correnti andranno all'attacco o rimanderanno l'offensiva finale

Inizia l’era post-Renzi : oggi la DIREZIONE traccerà il futuro del Pd : La lettera di dimissioni di Matteo Renzi. E la relazione del vicesegretario Maurizio Martina, con al centro le parole d’ordine «unità» e «collegialità». Così la direzione del Partito democratico ufficializzerà oggi a partire dalle 15:00 la fine dell’era Renzi. Il leader uscente potrebbe non esserci e parlare tra un mese in assemblea, ma fino all’u...

DIREZIONE Pd - due righe per le dimissioni di Renzi : "Caro presidente, preso atto dei risultati elettorali rassegno le mie dimissioni da segretario del Pd". Così Matteo Renzi nella lettera di dimissioni dal vertice del Pd, letta dal presidente del Pd, Matteo Orfini, in apertura dell'assemblea. Renzi ha pregato Orfini di convocare l'assemblea e dare corso agli adempimenti previsti dallo statuto.Maurizio Martina, vicesegretario del Pd, ha aperto la sua relazione ringraziando Renzi: "Sento ...

Renzi : 'Mi dimetto ma non mollo'. DIREZIONE Pd - via a nuova fase - : L'ex premier nell'ultima Enews da segretario del partito: "Il futuro prima o poi torna". E sulla linea del no a M5s e Lega per il governo: "È condivisa dalla stragrande maggioranza". Attesa per il ...

Pd - Renzi «buca» la DIREZIONE nazionale : Il dibattito non sarà trasmesso il streaming, segnale dell'estrema delicatezza del momento. Il segretario uscente Matteo Renzi non parteciperà alla direzione. Al suo posto ci saranno il presidente ...

Pd - Renzi buca la DIREZIONE nazionale : Il dibattito non sarà trasmesso il streaming, segnale dell'estrema delicatezza del momento. Il segretario uscente Matteo Renzi non parteciperà alla direzione. Al suo posto ci saranno il presidente ...

DIREZIONE Pd senza Matteo Renzi/ Video diretta : “Non mollo”. Emiliano : “Orfini vuole cambiare le regole" : Direzione Pd, Video e diretta senza Matteo Renzi: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". Emiliano: “Orfini vuole cambiare le regole"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 15:09:00 GMT)

Pd - al via la DIREZIONE della resa dei conti ma senza Renzi – CRONACA ORA PER ORA : Dovrebbe essere la resa dei conti. Se così sarà, si tratterà comunque di una resa monca. Alla direzione del Pd, infatti, come annunciato manca Matteo Renzi, segretario dimissionario che comunque fa sentire la sua voce con altri mezzi: un’intervista al Corriere della Sera e la sua enews. “Io non mollo. Mi dimetto da segretario del Pd come è giusto fare dopo una sconfitta. Ma non molliamo, non lasceremo mai il futuro agli altri. Il ...

DIREZIONE Pd - è il dopo Renzi : 'Si riparta dall'opposizione' : La Direzione del Partito democratico ufficializzerà le dimissioni del segretario, ma lui ribadisce: 'Mi dimetto ma non mollo, il futuro torna' -

DIREZIONE Pd - oggi la resa dei conti. Renzi : "Io non mollo" : Con la Direzione di oggi i dem chiudono l'era Renzi, ma l'ex segretario detta la linea Correnti e numeri in ParlamentoFlussi: come si sono 'spostati' gli elettori Elezioni 4 marzo 2018, tutti i ...

DIREZIONE PD SENZA MATTEO RENZI/ Video - diretta : “dimissioni ma non mollo”. Correnti tra Martina e Delrio : DIREZIONE Pd, Video e diretta SENZA MATTEO RENZI: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale, relazione a Martina, Delrio per il post-RENZI? "Mai con Lega e M5s, non mollo".(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 14:05:00 GMT)

Renzi c'è - si fa intervistare dal Corsera - scrive una enews e 'brucia' la DIREZIONE Dem : da oggi 'guerra' nel partito : Aveva detto che se ne andava a sciare e che comunque oggi in direzione non sarebbe venuto. Chiunque della stampa lo abbia sentito dopo la sconfitta elettorale, si è visto rispondere: "Non esisto, occupatevi degli altri partiti...". E invece Matteo Renzi, pur dimissionario dalla segreteria Pd e comunque assente dalla direzione nazionale di oggi, c'è, eccome. Si fa intervistare da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. E poi scrive ...