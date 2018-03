Direzione Pd | oggi la resa dei conti Renzi | Io non mollo

Renzi c'è - si fa intervistare dal Corsera - scrive una enews e 'brucia' la Direzione Dem : da oggi 'guerra' nel partito : Aveva detto che se ne andava a sciare e che comunque oggi in direzione non sarebbe venuto. Chiunque della stampa lo abbia sentito dopo la sconfitta elettorale, si è visto rispondere: "Non esisto, occupatevi degli altri partiti...". E invece Matteo Renzi, pur dimissionario dalla segreteria Pd e comunque assente dalla direzione nazionale di oggi, c'è, eccome. Si fa intervistare da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. E poi scrive ...

Inizia l’era post-Renzi : oggi la Direzione si traccerà il futuro del Pd : La lettera di dimissioni di Matteo Renzi. E la relazione del vicesegretario Maurizio Martina, con al centro le parole d’ordine «unità» e «collegialità». Così la direzione del Partito democratico ufficializzerà oggi a partire dalle 15:00 la fine dell’era Renzi. Il leader uscente potrebbe non esserci e parlare tra un mese in assemblea, ma fino all’u...

Renzi : 'Mai con gli estremisti di Lega e M5S'. Oggi nuova Direzione Pd - : In un'intervista al Corriere della Sera , il segretario uscente: "Non esiste governo guidato dai 5 Stelle che possa ottenere il nostro via libera". Poi sui suoi anni alla guida del partito: "Difficili ...

Pd - oggi la Direzione : tregua armata tra i dem. «Ma c'è la carta Delrio» : La guerra dei numeri e di chi sta con chi occupa i ragionamenti degli appassionati del cencelli, ma nel Pd del dopo 4 marzo, e che oggi si ritroverà nella riunione della direzione, prevale...

Oggi Direzione Pd senza Renzi. L'ex segretario : 'No a esecutivi con i 5 Stelle e Lega' : Questo pomeriggio l'importante riunione che servirà per mettere le basi per un futuro che, come ribadisce il segretario uscente, sarà quello dell'opposizione. L'ex segretario non parteciperà così come ...

Oggi Direzione Pd per scegliere il successore di Renzi. L'ex segretario 'no a esecutivi con i 5 Stelle e Lega' : Questo pomeriggio la rimportante riunione di partito dopo la sconfitta del 4 marzo scorso. Una Direzione che servirà per mettere le basi per un futuro che, come ribadisce Matteo Renzi sarà quello dell'...

Pd - oggi la Direzione : tregua armata tra i dem. 'Ma c'è la carta Delrio' : La guerra dei numeri e di chi sta con chi occupa i ragionamenti degli appassionati del cencelli, ma nel Pd del dopo 4 marzo, e che oggi si ritroverà nella riunione della direzione, prevale l'istinto ...

Direzione Pd - la diretta/ Video - dimissioni Renzi : oggi i possibili candidati segretario verso l’Assemblea : Direzione Pd, la diretta dopo le dimissioni di Renzi: Video, i possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale del 5 aprile prossimo. Fratture, correnti e dialogo con M5s(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 05:32:00 GMT)

Oggi la Direzione del Pd. Orfini : «Niente primarie per il leader» : Oggi la riunione del «parlementino» con il nuovo reggente Maurizio Martina. Le critiche della minoranza si faranno sentire, ma sul governo c’è accordo. Nessuno (tranne Michele Emiliano) vuole sostenere un governo a guida M5S

Autostrada Rosolini Modica - da oggi manca la Direzione : Sempre più difficile la situazione della realizzazione dell'Autostrada lotto Rosolini-Modica. Da oggi non è più attiva la direzione dei lavori

Candidati Pd - Elezioni 2018/ Liste e nomi oggi in Direzione : Renzi congela Boschi a Bolzano - “spazio a 40enni” : Liste e Candidati Pd, Elezioni politiche 2018: caos nomi, oggi in Direzione si votano le Liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale". Tommaso Cerno lascia Rep, Boschi "congelata"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:45:00 GMT)