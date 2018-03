Direzione Pd | due righe per le dimissioni di Renzi

huffingtonpost

: LA DIREZIONE Ma come, ma perchè? In fondo abbiamo fatto due governi con Berlusconi e due con Verdini&Alfano. Dato a… - marcotravaglio : LA DIREZIONE Ma come, ma perchè? In fondo abbiamo fatto due governi con Berlusconi e due con Verdini&Alfano. Dato a… - fulviodeangeli1 : Due righe per le dimissioni - debby2412_ : RT @BluDiLouis: “Abbiamo scelto One Direction come nome perché andiamo tutti nella stessa direzione” Sono due anni che ognuno va per i cav… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) "Caro presidente, preso atto dei risultati elettorali rassegno le mieda segretario del Pd". Così Matteonella lettera didal vertice del Pd, letta dal presidente del Pd, Matteo Orfini, in apertura dell'assemblea.ha pregato Orfini di convocare l'assemblea e dare corso agli adempimenti previsti dallo statuto.Maurizio Martina, vicesegretario del Pd, ha aperto la sua relazione ringraziando: "Sento innanzitutto il bisogno di riconoscere la scelta che il segretario ha compiuto dopo il voto - ha detto -, con le sue, e voglio ringraziarlo per questo atto forte e difficile ma soprattutto per il lavoro e l'impegno enorme di questi anni". Sotto la pioggia, in mezzo a una selva di telecamere, sono arrivati gli esponenti del Pd. Graziano Delrio, fra i nomi che vengono fatti per la successione alla leadership preferisce non parlare mentre ...