Direzione Pd | Damiano | “Governo devono farlo M5s e Lega | noi dobbiamo stare

(Di lunedì 12 marzo 2018) “A noi serve un candidato unitario, cosa che non abbiamo avuto: mai stato appassionato di primarie, ora serve una reggenza che incarni pluralità di vedute. Il governoM5s e: chi da noi agita trattativa coi 5 Stelle secondo me depista rispetto all’appoggio di un governo di centrodestra. Noiall’opposizione, perché il voto questo ha detto. Brunetta dice che loro appoggiarono governo Letta nel 2013? Non vedo replica all’orizzonte di quello scenario”. Così Cesare, esponente della minoranza Pd. L'articoloPd,: “GovernoM5s e, noiall’opposizione” proviene da Il Fatto Quotidiano.