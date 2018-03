Direzione Pd | Cuperlo | “Sconfitta non va scaricata sul segretario | ma serve cambio di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 marzo 2018) “La sconfitta non vasul, riguarda tutta la classe dirigente.undi linea che non ho riscontrato nell’intervista di stamane”. Così Gianniarrivando alladel Pd. “Il risultato del voto è senza appello: stiamo all’opposizione, chi ha vinto avanzi le sue proposte”, ha aggiunto in merito ad eventuali alleanze L'articoloPd,: “Sconfitta non vasul, madi linea che ancora non ho visto” proviene da Il Fatto Quotidiano.