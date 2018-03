Dimesso Renzi - inizia l’era Martina. La direzione del Pd studia le prossime mosse “come partito d’opposizione” : Con la direzione nazionale del partito Democratico si apre l’era Martina: è il vicesegretario del Pd a condurre i lavori che mettono ufficialmente la parola fine alla leadership di Renzi....

Questa volta Renzi si è Dimesso davvero : 'Sarebbe cambiata l'agenda politica. L'agenda sarebbe stata l'Europa, non altro. Come è stato per Macron o per Merkel. E prima ancora come è stato in Olanda per Rune. Sull'Europa non avrebbero vinto ...

Questa volta Renzi si è Dimesso davvero : Questa volta sono dimissioni vere, non indiscrezioni né tanto meno una fake news. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, conferma al Corriere della Sera che il processo per la successione alla guida del partito si è di fatto aperto all'indomani della sconfitta elettorale del 4 marzo e che il suo ciclo "si è chiuso". "Sul mio successore deciderà l'assemblea" ...

Renzi si è davvero Dimesso - dice Orfini : Non ci sono trucchi o piani segreti, ha detto: le dimissioni sono effettive e da lunedì il partito deciderà senza di lui come affrontare le prossime settimane The post Renzi si è davvero dimesso, dice Orfini appeared first on Il Post.

Pd - Orfini : «Renzi si è Dimesso formalmente». Orlando : «Il 90% del partito non vuole intesa con M5S o destra» : C'è una lettera di dimissioni firmata da Matteo Renzi all'indomani della debacle elettorale. Lo rivela, tre giorni dopo, il presidente del Pd Matteo Orfini per stoppare il pressing di...

Renzi si è Dimesso lunedì - lettera formale : E' a questo Pd in agitazione che manda il suo messaggio da sinistra Pier Luigi Bersani: "Se nel mondo progressista si smette finalmente di negare il problema, una sinistra plurale potrà riprendere il ...

Elezioni 2018 - Orfini : "Renzi si è Dimesso formalmente" : Il presidente del Pd bacchetta i dem: "Basta parlarne. Ho convocato l'assemblea". Ipotesi appoggio ai 5 Stelle, Calenda: "Il mio tesseramento sarebbe il più veloce della storia". Orlando: "Il 90% del ...

Orfini : Renzi si è Dimesso - stop polemica : 21.27 "Renzi si è formalmente dimesso lunedì. Come da lui richiesto e previsto dallo statuto ho immediatamente annunciato la convocazione dell'assemblea nazionale e contestualmente la direzione nazionale per discutere le scelte politiche che il Pd dovrà assumere nelle prossime settimane".Così il presidente Pd,Orfini "Continuare a discutere di un fatto ormai avvenuto non ha senso -ribadiscecome non lo ha disquisire del percorso conseguente le ...

Pd - Orfini : «Renzi si è Dimesso formalmente». Lunedì Martina apre la direzione : «Matteo Renzi si è formalmente dimesso Lunedì. Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione dell'assemblea nazionale ...

Orfini : Renzi si è Dimesso - basta discussioni. Ma Orlando : ora gestione collegiale : Il ministro uscente della Giustizia: 90% Pd contrario a un accordo con M5S, non è un tema sul tavolo. Calenda: "Se il Partito democratico si allea con i 5 Stelle, il mio tesseramento sarà il più breve della storia". Emiliano: liberarsi di personaggi come lui

Pd - Orfini : “Renzi si è Dimesso lunedì con una lettera formale” : Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” Il presidente dem: “Continuare a discutere di un fattoormai avvenuto non ha molto senso” Continua a leggere L'articolo Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” proviene da NewsGo.

Orfini : Renzi si è Dimesso - non ha senso discuterne in direzione : Roma, 7 mar. , askanews, 'Matteo Renzi si è formalmente dimesso lunedì. Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione ...

Pd - Orfini : “Renzi si è Dimesso lunedì con una lettera formale” : Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” Il presidente dem: “Continuare a discutere di un fattoormai avvenuto non ha molto senso” Continua a leggere L'articolo Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” proviene da NewsGo.

Matteo Renzi si è formalmente Dimesso - lunedì ci sarà il reggente : I grillini chiedevano un Pd deRenzizzato. Così sarà da lunedì prossimo. “Matteo Renzi si è formalmente dimesso lunedì da segretario