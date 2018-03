DICE tra i protagonisti della GDC 2018 con un panel dedicato all' evoluzione della grafica

Milano - «GiuDICE manesco» accusato di maltrattare la moglie : «Ma il magistrato va promosso» : La condotta extralavorativa di un magistrato, per esempio una violenza domestica in una crisi coniugale, può indicare un suo «difetto di equilibrio» agli occhi degli organi istituzionali chiamati a ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : treDICEsima giornata. Big match tra Orizzonte Catania e SIS Roma : tredicesima giornata per il campionato di Pallanuoto femminile: nella quarta di ritorno saranno in acqua, come di consueto di sabato, quattro incontri. La classifica comunque appare già delineata e si attende solo il momento degli scontri diretti ai playoff. Il match più atteso è quello delle 16.30. A Catania si affrontano la leader della classifica, L’Ekipe Orizzonte, e la squadra più in forma della competizione: la SIS Roma, reduce ...

M5S tratta alleanze ma alle comunali DICE no : AAA cercasi candidati sindaco M5S. A margine delle grandi manovre di alleanza che sta conducendo il M5S si scaldano i motori per le prossime amministrative. Ma, attenzione se in Parlamento il M5S ...

Eugenio Scalfari DICE che stava scherzando sul M5S «grande partito di sinistra» : «È evidente che si trattava di uno scherzo provocatorio», ha scritto il fondatore di Repubblica rispetto alla sua discussa frase di martedì The post Eugenio Scalfari dice che stava scherzando sul M5S «grande partito di sinistra» appeared first on Il Post.

Multa Semaforo Rosso : dopo quanto arriva - punti patente e importo sanzione coDICE della strada : Prendere una Multa per essere passati con il Semaforo Rosso: dopo quanto tempo arriva? Quanti punti della patente vengono tolti e a quanto ammonta l’importo della sanzione secondo il codice della strada? Rispetto al passato in quasi tutti gli incroci in Italia sono presenti telecamere gestite dalla Polizia stradale. Questo sistema si chiama Photo Red e consiste in una coppia di telecamere presenti in ognuna delle 2 strade presenti all’incrocio ...

Anche la minoranza Pd DICE no ai 5 Stelle. Orlando : 'Il 90% del partito è contrario' : L'area politica che mi ha sostenuto al Congresso ha escluso la possibilità di un governo con i 5 Stelle, così come con il centrodestra, quindi si aggiunge un ulteriore 20% del Pd. In modo chiaro per ...

Anche la minoranza Pd DICE no ai 5 Stelle. Orlando : "Il 90% del partito è contrario" : Anche la minoranza Pd dice no a un'alleanza di Governo con i 5 Stelle. Lo scrive su Facebook Andrea Orlando, ministro della Giustizia, che concorda con il segretario dimissionario Matteo Renzi sul "niet" a un'intesa programmatica con Luigi Di Maio.Secondo Orlando "è stata una mossa brillante dal punto di vista comunicativo spostare il dibattito interno del Pd sul tema delle alleanze, anzi sull'alleanza con i 5 Stelle, oscurando ...

Normativa Seggiolini Auto 2018 : nuova normativa del coDICE della strada sui seggiolini per bambini : Portare dei bambini in Auto con sé, merita un’attenzione molto particolare. Un po’ per quanto riguarda il bisogno di stare attenti personalmente, un po’ perché vi sono delle norme in vigore da rispettare assolutamente quando si parla di seggiolini nelle Automobili. Nell’articolo di oggi vedremo le novità inerenti alla normativa seggiolini Auto, che cosa dispone, e quali sono le sanzioni per chi non andrà a rispettare queste semplici ...

Cyclone V10 - così Dyson DICE addio agli aspirapolvere a traino : addio al traino, addio al cavo di alimentazione. È questo l’impegno di Dyson, che con il lancio del suo ultimo aspirapolvere senza filo dichiara anche di aver ufficialmente messo la parola fine allo sviluppo di prodotti alimentati dalla rete elettrica. Il prodotto in questione è Dyson Cyclone V10, evoluzione del già apprezzato Cyclone V8 che è pensata per sviluppare la potenza di aspirazione di un classico aspirapolvere a filo e unirla ...

Palermo - somministrano a un neonato gas al posto dell'ossigeno - il giuDICE : 'Condotte gravi e superficiali' : Hanno somministrato a un neonato protossido di azoto invece di ossigeno per 68 minuti. Un errore macroscopico costato al piccolo una paralisi cerebrale infantile e danni permanenti. A distanza di ...

Striscia la notizia vs Isola dei famosi/ Chiara Nasti contradDICE la Marcuzzi : "Marijuana usata - non ci piove" : Nuovo servizio di Striscia la notizia sull'Isola dei famosi 2018 e il canna-gate. Il tg satirico risponderà alla frecciatina lanciata in diretta da Alessia Marcuzzi?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 23:03:00 GMT)

Palermo - somministrano a un neonato gas al posto dell'ossigeno - il giuDICE : 'Condotte gravi e superficiali' : Hanno somministrato a un neonato protossido di azoto invece di ossigeno per 68 minuti. Un errore macroscopico costato al piccolo una paralisi cerebrale infantile e danni permanenti. A distanza di ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : tra le linee di coDICE spunta un riferimento alla demo di Spyro : In seguito all'arrivo nei negozi della Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, nei mesi successivi al lancio e per tutto il 2017 si sono velocemente moltiplicati i rumor di una probabile remastered di Spyro the Dragon, la celebre serie di videogiochi per la prima PlayStation che potrebbe tornare su PS4 in una nuova versione sviluppata anch'essa da Vicarious Visions.A favore dell'esistenza di questa remastered si è diffuso nelle ultime ore un ulteriore ...

Mara Maionchi e XFactor : 'Mi dicono che ci sarò. Maria De Filippi giuDICE? Deve mantenere entrambe le posizioni' : ROMA - 'Io ci sarò, così mi dicono'. Mara Maionchi conferma la sua partecipazione a XFactor per la prossima edizione a fianco di Fedez e parla della possibile partecipazione di Maria De Filippi dietro ...