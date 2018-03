Diabete | come si può curare in Italia con il calore

Diabete di tipo 2 : ecco come un’alimentazione ricca di fibre aiuta a migliorare le condizioni di salute : La battaglia contro il Diabete di tipo 2 potrebbe presto potenziarsi grazie ad uno studio pionieristico sull’alimentazione ricca di fibre condotto da Liping Zhao, professore del Dipartimento di Biochimica e Microbiologia della Rutgers University-New Brunswick. Il Diabete di tipo 2, una delle malattie debilitanti più comuni, si sviluppa quando il pancreas produce troppa poca insulina – un ormone che aiuta il glucosio ad entrare nelle cellule per ...

L’insonnia può essere ereditaria e collegata a disturbi come depressione e Diabete di tipo 2 - secondo un nuovo studio : I ricercatori hanno identificato geni specifici che potrebbero innescare lo sviluppo di disturbi del sonno ed hanno anche dimostrato un collegamento genetico tra insonnia e problemi psichiatrici, come la depressione, o condizioni fisiche, come il diabete di tipo 2. Lo studio nella rivista Molecular Psychiatry è stato condotto da Murray Stein dell’University of California San Diego e del VA San Diego Healthcare System. Gli effetti delL’insonnia ...

Come gestire i farmaci per il Diabete nei soggetti anziani : Un gruppo di esperti canadesi ha pubblicato un articolo sulla gestione dei farmaci per il diabete negli anziani. L’obiettivo è quello di fornire indicazioni su Come cambiare, ridurre o sospendere alcune cure, adeguando l’insieme dell’approccio all’età. Farrell e colleghi partecipano a un progetto denominato “Progetto di de-prescrizione”, che intende fornire indicazioni ai medici su Come modificare le cure nelle persone anziane, partendo dal ...

Diabete : ecco come un semplice test dal dentista può evitare complicanze : SALUTE DELLA BOCCA E SALUTE GENERALE. Da sempre, nella storia della medicina, la bocca è lo specchio della salute. “Le infezioni della bocca sono oggi studiate molto attentamente perché possono attraverso complesse meccanismi portare a danni sistemici come il Diabete” afferma il Prof. Ugo Covani, Professore di Medicina Orale Università di Pisa e Direttore dell’Istituto Stomatologico Toscano. “Il Diabete, infatti, facilita le infezioni, che ...

Frutta secca : come prevenire il Diabete di tipo 2 integrando questi alimenti nella nostra dieta : Integrare il consumo di Frutta secca e semi oleosi è un consiglio presente ormai in quasi tutte le diete, grazie ai benefici che apportano questi innegabili alimenti. Il consumo quotidiano dona energia, riduce il rischio di morte per tumore o malattie cardiache ed è utile per chi soffre di colesterolo alto o ipertensione. La presenza degli acidi grassi Omega-3 e Omega-6, oltre alla vitamine, minerali e fibre, li rende alimenti fondamentali per ...