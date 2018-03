Di nuovo le Olimpiadi invernali a Torino?

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia promossa e di nuovo competitiva. Donne al potere - ma non manca qualche ombra : Bilancio più che positivo per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Raggiunto l’obiettivo delle 10 medaglie fissato dal presidente del Coni Giovanni Malagò, anche se è lecito pensare che il numero uno dello sport Italiano avesse stabilito un traguardo minimo e prudenziale, ben consapevole al tempo stesso di poter contare su potenzialità addirittura superiori. La spedizione azzurra ha dimostrato in effetti di poter ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri maschili Kjeld Nuis batte Håvard Holmefjord Lorentzen. Mirko Giacomo Nenzi di nuovo al 30° posto. : Ultima gara prima delle mass start per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quella di oggi, venerdì 23 febbraio: alle 11.00 si disputerà la finale dei 1000 metri maschili. Il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, leader della classifica di Coppa del Mondo di distanza, dovrà guardarsi dagli olandesi Kjeld Nuis, Kai Verbij e Koen Verweij. Unico italiano in gara tra i 36 finalisti sarà Mirko Giacomo Nenzi, reduce dal 30° ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nuovo caso doping - positiva la russa Nadezhda Sergeeva : nuovo caso di doping alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Russia al centro dell’attenzione, questa volta con la bobbista Nadezhda Sergeeva che è arrivata dodicesima nella sua gara in coppia con Anastasia Kocherzhova. Dopo la positività al meldonium da parte di Aleksandr Krushlenitcky (bronzo nel torneo di curling misto, medaglia già revocata e assegnata alla Norvegia), un nuovo caso scuote la delegazione degli atleti olimpici di ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : il meteo stravolge il calendario! Il nuovo programma e le date del PGS di snowboard e dello Ski cross di freestyle : Il meteo continua ad essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i rinvii che hanno coinvolto sci alpino e biathlon nella prima settimana e negli ultimi giorni, stavolta tocca a snowboard (altro cambio di programma dopo la finale del Big Air) e freestyle. Le qualificazioni del PGS maschile e femminile di snowboard previste per domani sono slittate di due giorni, da giovedì 22 febbraio a sabato 24 febbraio, in base a un ...

Olimpiadi Invernali - La tredicesima giornata di gare con un nuovo Doodle : è un omaggio al pattinaggio di velocità : Le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 mettono in scena la loro tredicesima giornata di gare: il Doodle di Google che la celebra Siamo giunti al tredicesimo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : BRONZO BIS! La staffetta mista azzurra di nuovo sul podio 4 anni dopo! Oro alla Francia : La staffetta mista è ancora di BRONZO! Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno conquistato il terzo gradino del podio nella gara forse più attesa per la spedizione azzurra, che ha ottenuto la seconda medaglia dopo il BRONZO di Dominik Windisch nella sprint. Ancora Windisch è stato assoluto protagonista, precedendo in volata il tedesco Arnd Peiffer per riportare gli azzurri sul podio a quattro anni di distanza. Per ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : nuovo caso doping. Lo sloveno Ziga Jeglic trovato positivo : Altro caso di doping a PyeongChang 2018, stavolta nell’Hockey su ghiaccio. Il difensore della Slovenia Ziga Jeglic è stato trovato positivo ad una sostanza proibita in un test effettuato nel corso della manifestazione. Si tratta del fenoterolo, un composto utilizzato come antiasmatico. La commissione antidoping del Tas ha notificato la positività all’atleta, che non ha contestato la violazione ed anzi ha accettato la sanzione. Jeglic ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino - nuovo cambio di programma : combinata femminile anticipata a giovedì : combinata alpina femminile anticipata a giovedì 22 febbraio, nello stesso giorno dello slalom maschile nuovo cambio di programma nel complicato programma olimpico dello sci alpino a PyeongChang 2018, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il maltempo stravolge il programma! Anticipata la combinata femminile. nuovo programma - ... : Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il maltempo stravolge il programma! Anticipata la combinata femminile. nuovo programma - orari e tv : Il maltempo torna a fare capolino a PyeongChang dove si stanno svolgendo le Olimpiadi Invernali 2018. Il forte vento aveva costretto gli organizzatori a stravolgere il programma di sci alpino la scorsa settimana spostando la discesa maschile e il gigante femminile. Negli ultimi giorni tutto era andato per il meglio ma tra mercoledì e giovedì è annunciata una nuova perturbazione e dunque gli organizzatori hanno deciso di correre ai ripari in modo ...

Presidente Sud Corea : con Olimpiadi nuovo inizio con Pyongyang : Penso che questo sia stato importante non solo per i Coreani, ma per tutto il mondo"."Io credo - ha poi aggiunto Moon Jae-in - che il dialogo tra le Coree acquisisca ancora maggiore valore con il ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il vento soffia in pista! Cambiato l’orario di partenza del SuperG femminile. Il nuovo programma : Il maltempo è tornato a fare capolino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il vento, che aveva già rovinato il programma di sci alpino costringendo a rinviare la discesa maschile e il gigante femminile, è tornato a soffiare forte sulla pista di Jeongseon e il programma odierno del SuperG femminile è stato modificato. La partenza è stata posticipata di un’ora e dunque la gara inizierà alle ore 04.00 italiane sperando che il vento ...

Olimpiadi 2018 - oro per la svedese Oeberg nella 15 km : nuovo flop Wierer : Resta ancora all'asciutto Dorothea Wierer, una delle atlete di punta dell'Italia team alle Olimpiadi di Pyeongchang. nella 15 chilometri individuale di biathlon ha chiuso al settimo posto con un ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : rinviata la 15 km individuale femminile. Il nuovo programma e l’orario : Sono le Olimpiadi Invernali del vento. Dopo lo sci alpino, anche il Biathlon viene flagellato da Eolo. A causa delle forti raffiche, infatti, gli organizzatori hanno deciso di rinviare la 15 km individuale femminile in programma oggi alle 12.05. La gara verrà recuperata domani alle 9.15 (ora italiana), mentre l’individuale 20 km maschile verrà disputata a seguire alle 12.20. IL programma COMPLETO DI DOMANI Giovedì 15 febbraio Ore 9.15: 15 ...