Di Maio | ' Vedo giochi di potere sulla pelle dei cittadini'

Elezioni - Della Vedova (+Europa) : “Salvini e Di Maio più bravi di noi e hanno vinto. Hanno proposto caricatura di Ue” : “Salvini e Di Maio sono stati premiati in modo evidente dagli elettori, perché sono stati molto efficaci nel proporre quella che, secondo me, è una caricatura Della Unione Europea, usandola come capro espiatorio. E sono stati molto più bravi di noi”. Sono le parole di Benedetto Della Vedova di +Europa, intervistato da Enrico Mentana nella sua maratona elettorale. E aggiunge: “Soprattutto Salvini ha convinto che il problema ...

Pd - Esposito : “Di Maio? Suoi strafalcioni sono strategia studiata. Renzi-De Benedetti? Non vedo il problema” : “Di Maio? Su Primo Canale ha fatto uno strafalcione mondiale, ma di solito, secondo me, sbaglia di proposito per stare in sintonia con la maggioranza degli italiani”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Stefano Esposito, commenta l’ultimo scivolone grammaticale commesso dal candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio (“Io da sempre ho sempre detto, il Movimento ha sempre ...