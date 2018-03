Di Maio | “Giochi di potere sulla pelle dei cittadini | italiani chiedono responsabilità”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 marzo 2018) “Glisi aspettano responsabilità da chi ha fatto questa legge elettorale, ma assistiamo ai soliti giochi didei”, ha twittato in serata Luigi Di, riecheggiando il nuovo richiamo alla responsabilità firmato in giornata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A chi intendeva riferirsi il leader dei 5 Stelle? Con tutta probabilità alle parole di Renato Brunetta, che questa mattina in un’intervista al Quotidiano Nazionale spiegava che “le elezioni le ha vinte il centrodestra unito”, chiedendo al Partito Democratico di prendere “la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se c’è compatibilità politica analizzando i programmi e nel Pd vedo molta più vicinanza con noi che con il M5S”. Un tentativo di abboccamento ...