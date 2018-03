Di Maio cerca sponde vaticane per fare un esecutivo moderato 

Di Maio e il sogno di un governo a 5 Stelle : si cerca un'intesa sui temi economici : Luigi Di Maio rilancia l’idea di un governo a 5 Stelle. La data da segnarsi sul calendario è il prossimo 10 aprile. Entro quel giorno, dice il candidato del M5s

Berlusconi cerca “Responsabili” anche tra i Cinquestelle : “Con noi indennità piena”. Di Maio : “E’ peggio della camorra” : Venghino, signori, venghino. Silvio Berlusconi spalanca le porte di Forza Italia ai parlamentari che sono già fuori dal Movimento Cinque Stelle, ma sono candidati e sono pure anche in una posizione favorevole per essere eletti. Se il 4 marzo il centrodestra riesce a fare il 40 per cento ma ha bisogno del soccorso di altri parlamentari per governare, è pronto ad accogliere il sostegno di deputati e senatori cosiddetti responsabili? “Non si ...

E Di Maio in cerca di voti vuole nazionalizzare la rete di Telecom Italia : Il Movimento 5 Stelle auspica la nazionalizzazione della rete Telecom che deve confluire in una società a controllo pubblico. Lo dice a Radiocor il candidato Premier del movimento Luigi Di Maio. Peccato che portar via la rete a Telecom significa azzerare il valore della società stessa visto che l'asset vale circa 15 miliardi ossia la sua capitalizzazione in Borsa. Ma c'è anche un altro problema: la rete, un bene prezioso, deve ...

Se il M5s arriva primo cerca alleati - o no? Di Maio nega di averlo detto nel discorso alla City : 'Mai prospettato governi di larghe intese': chiude il caso e parla di cattive traduzioni. Quanto al dopo voto, se non ci dovesse essere né maggioranza, né accordo si deve tornare subito alle urne

M5S - Di Maio presenta i candidati : a Napoli una ricercatrice del Cnr : «Voglio dare all'Italia il gruppo parlamentare migliore che habl avuto. Queste sono persone super competenti», così Luigi Di Maio nella conferenza stampa in corso al Tempio di...

I 20 punti programmatici su cui Di Maio cerca convergenze elettorali (non alleanze) : Alleanze 'è un termine della vecchia politica che abbiamo sempre rifiutato perché evoca inciuci, noi abbiamo un'altra concezione della politica, che mette al centro i punti del programma'. Lo sottolinea Luigi Di Maio, candidato presidente del consiglio per M5s, in un'intervista al Corriere della Sera . 'Per chiarire una volta per ...

Lo staff M5s tira dritto : 'Parlamentarie valide'. A decidere Di Maio con il suo staff. E gli esclusi cercano un avvocato per il ricorso : Le chat dei parlamentari M5s sono infuocate. I telefoni dei deputati impegnati nei lavori d'Aula alla Camera non fanno altro che squillare: "A chiamare sono gli esclusi. Vogliono sapere perché non ...

Orlando : Bersani cerca Di Maio nel bosco ma rischia di trovare Salvini : Roma – Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è intervenuto su Rai tre all’interno del programma Agorà, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Bersani dice con tutti... L'articolo Orlando: Bersani cerca Di Maio nel bosco ma rischia di trovare Salvini su Roma Daily News.

Di Maio - M5s cerca candidati vip : tocca alla psicologa tv Maria Rita Parsi : Dopo i giornalisti Emilio Carelli , ex direttore di Skytg 24 e storico mezzobusto del Tg5 , e Gianluigi Paragone , ex conduttore de La Gabbia , trasmissione in onda su La7 , si allunga la lista delle ...

Di Maio alla ricerca di candidati 'civici' al Nord. Lannutti & co. pronti alle parlamentarie (di M. Bazzucchi) : Al Nord abbiamo un problema, che dobbiamo riuscire a trasformare in un'opportunità per allargare il nostro bacino di voti". In una stanza dei bottoni sempre meno affollata dopo la messa a punto delle ...