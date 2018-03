Detto Fatto – La settimana dal 12 al 16 marzo – Tanti ospiti e il contest Curvy

Detto Fatto - anticipazioni puntate dal 12 al 16 marzo : Caterina Balivo e i tutor di "Detto Fatto" sono pronti per una nuova entusiasmante settimana ricca di soprese ed...

Juventus - Allegri : ''Con l'Udinese snodo scuDetto - finora bravi ma non abbiamo ancora fatto nulla'' : TORINO - Dimenticare la gioia europea con il Tottenham , quel 'risultato straordinario ottenuto su un campo storico per il calcio', per rituffarsi nella corsa scudetto affrontando l'Udinese in uno '...

“La Cipriani? Ci provo - di solito…”. Stefano De Martino - ma che combini? La frase dell’inviato speciale dell’Isola dei Famosi che ha fatto inviperire gli spettatori. Cosa ha Detto l’ex ballerino di Amici alla bionda naufraga (e perché) : Il ruolo di semplice inviato pare iniziare ad andare stretto a Stefano De Martino, inviato speciale dall’Honduras in questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi condotta dall’infaticabile Alessia Marcuzzi. Nel corso della puntata di lunedì 5 marzo, infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez ha svestito momentaneamente i suoi panni abituali per indossare quelli di ipnotizzatore. Un modo forse anche per omaggiare Giucas ...

“Ho perso 20 chili”. Nuova silhouette per Giovanni Ciacci. Lo stylist di “Detto fatto” si mostra dopo tre mesi di dieta : un altro Giò Giò : Nuova silhouette per Giovanni Ciacci. In occasione di “Ballando con le Stelle”, dove parteciperà in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, è infatti dimagrito 20 chili. E la differenza si nota. Il famoso stylist di “Detto Fatto”, il programma condotto da Caterina Balivo, si è mostrato in fortissima in vista del programma di Milly Carlucci. In un’intervista rilasciata a Chi, Ciacci ha raccontato come ...

“Io con uno dei giudici di Ballando con le stelle…”. La bomba di Giovanni Ciacci. Il mitico Giò Giò di ‘Detto Fatto’ fa una rivelazione clamorosa. Ma non è il solo scoop che ha lanciato : “Ne ho due. mica uno…” : Uragano Giovanni Ciacci! Fresco concorrente di Ballando con le stelle 13, si confessa al settimanale Chi e fa una serie di rivelazioni bomba. “Molti concorrenti di Ballando con le stelle non so chi siano, ecco perché danzo con un uomo”. Il costumista di Detto fatto commenta il cast della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci: “Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Sono io l’unica vera star del programma. E vincerò”. ...

“Ti sei rifatto - dicci la verità!”. Attacco frontale ad Alex di Uomini e Donne. Le ultime foto apparse sui social hanno destabilizzato i fan che non si sono di certo fatti sfuggire quel dettaglio. La sua risposta - però - è arrivata subito e ha Detto tutto : L’ex tronista del Trono Gay Alex Migliorni ha voluto rispondere a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Alex è rifatto? In molti se lo sono chiesto. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di Alex, sembrate a questi ultimi un po’ più gonfie del solito. Una volta tirato in ballo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha allora messo in pubblica piazza la verità, ...

Detto Fatto – La settimana dal 5 al 9 marzo – Gli Oscar e la festa delle donne. : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo. I tutorial della settimana Lunedì 5 marzo – Si rinnova l’appuntamento con la diretta. La puntata si aprirà con un parterre d’eccezione con il quale Caterina […] L'articolo Detto Fatto – La ...

Detto Fatto - anticipazioni puntate dal 5 al 9 marzo 2019 : Caterina Balivo e tutto il team di "Detto Fatto" sono pronti a cominciare una nuova settimana in compagnia dei telespettatori di Rai2, ogni...

Caterina Balivo : spunta l'inconveniente prima di Detto Fatto - : Però poi ti fermi a guardare la tua città che racconta il tuo mondo, un mondo ai più segreto proprio perchè tuo'. Sempre con il sorriso , frase diventata ormai il motto della Balivo, , la conduttrice ...

Caterina Balivo : spunta l’inconveniente prima di Detto Fatto : Detto Fatto: Caterina Balivo in pensiero per il figlio La neve di questi giorni ha Fatto sentire il suo peso anche per Caterina Balivo. La conduttrice di Detto Fatto, impegnata quotidianamente con le registrazioni e le dirette del programma di tutorial di Rai2, ha dovuto affrontare il maltempo a Milano. La neve ha inondato l’Italia questa settimana, arrivando anche al Sud. Questa mattina la conduttrice di Aversa, impegnata nella routine ...

“Segretissima”. Bomba Alessia Fabiani. Ve la ricordate insieme a Gerry Scotti a Passaparola? Resettate tutto. Sono passati secoli da allora e ormai la sensualissima showgirl ha cambiato vita. Sapete che fine ha fatto in questi ultimi tempi? Nooo! Mai nessuno lo avrebbe Detto… : Ha esordito al fianco di Gerry Scotti a Passaparola e da lì la sua carriera è sbocciata. Quel programma, non c’è che dire, ha portato fortuna a tutte le ex letterine che hanno fatto (quasi) tutte fortuna. Pensiamo a Ilary Blasi, a Silvia Toffanin o ad Alessia Mancini. Ma non è di loro che oggi vogliamo parlare. Oggi vi parliamo di Alessia Fabiani, una veterana del programma che ha partecipato a ben quattro edizioni, una di fila all’altra, ...

Detto Fatto – La settimana dal 26 febbraio al 2 marzo – Tutti i tutorial : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo I tutorial della settimana Lunedì 26 febbraio – La puntata si aprirà con il giovane pizzaiolo Vincenzo Capuano che proporrà un dolce preparato con impasto al […] L'articolo Detto Fatto – La ...

“Scusate - non ce la faccio”. Lacrime in diretta per Rudy Zerbi. Deve intervenire Silvia Toffanin : la domanda purtroppo - lo ha fatto sprofondare il quel tristissimo ricordo. Cosa ha Detto subito dopo : Rudy Zerbi, amatissimo volto della tv, è tornato a Verissimo per raccontare alcuni aspetti della sua vita privata. Ovviamente non si è potuto fare a meno di parlare del suo quarto figlio, il piccolo Leone, che ha rischiato di morire circa tre anni fa. La vicenda ha scosso profondamente Rudy (vero nome Rodolfo) che con fatica ha riaperto l’argomento in compagnia di Silvia Toffanin. Zerbi ci ha tenuto però a precisare che ora il bambino sta ...

Paola Di BeneDetto probabile eliminata all’Isola dei Famosi : Francesco Monte ha già fatto una richiesta importante alla produzione : Isola dei Famosi: chi uscirà tra Franco, Nino e Paola? Madre Natura a rischio, Francesco Monte ha fatto una richiesta alla produzione Chi uscirà all’Isola dei Famosi martedì prossimo? Tra Franco, Nino e Paola ad avere la peggio sembra proprio Madre Natura. Sia gli scommettitori sia i sondaggi danno per eliminata la bellissima Di Benedetto, […] L'articolo Paola Di Benedetto probabile eliminata all’Isola dei Famosi: Francesco ...