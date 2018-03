DEF | Morando | Presenteremo tabella | ma sul tavolo rimane l' ipotesi di rinviare la

DEF - Morando : probabile rinvio contenuti all'esame in Parlamento : Roma, 12 mar. , askanews, 'Il governo Gentiloni è in grado pacificamente di elaborare la tabella del Def a legislazione vigente. Naturalmente il governo politico in carica, ove ci fosse poi, ...

