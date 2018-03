Debutto nuovi capigruppo M5s sul blog | ' Governo di cambiamento'

BMW Z4 - Nuovi test in attesa del Debutto : Quando l'inverno lascerà posto alla primavera tornerà la voglia di spider e la BMW non si farà trovare impreparata: è infatti ormai imminente il lancio della terza generazione della BMW Z4, ritratta oggi in alcune foto spia inedite e attesa nel corso del 2018. Design senza veli, tutto come da Concept. La vettura è finalmente libera da gran parte delle protezioni e solo una pellicola nasconde le reali fattezze della carrozzeria. ...