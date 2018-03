Death Stranding | gli sviluppatori parlano della creazione dei personaggi e del lavoro con

Un producer di Death Stranding parla del processo di sviluppo con Hideo Kojima : C'è grandissima attesa per Death Stranding, nuovo videogioco in sviluppo per PlayStation 4 presso la Kojima Productions e sotto la direzione di Hideo Kojima. In queste ore Yoji Shinkawa, character designer presso lo studio nonché collaboratore di Kojima sin dai tempi di Metal Gear Solid, ha parlato del processo di sviluppo al fianco del maestro giapponese. Intervistato dai colleghi francesi di Gameblog, il character designer di Death ...

Qualcosa in arrivo per Death Stranding - Hideo Kojima condivide una foto inquietante : Hideo Kojima sa certamente come "giocare" coi propri fan, soprattutto con un prodotto come Death Stranding. Il director dell'attesa e misteriosa esclusiva PS4 si diverte, ormai da mesi, a mandare ai giocatori diversi indizi sulla sua creatura, tra foto inesplicabili e trailer davvero criptici come quello rilasciato a dicembre durante i The Game Awards. Nelle ultime ore, il maestro nipponico ha condiviso uno scatto davvero ...

Death Stranding sarà qualcosa di mai visto - lo assicura un ospite speciale di Hideo Kojima : Death Stranding è un oggetto di mistero che ormai suscita sentimenti contrastanti, al limite dell'odi et amo da parte di tutti i cultisti di Hideo Kojima. Il maestro nipponico è al lavoro sulla sua nuova creatura, in sviluppo presso la Kojima Productions come esclusiva Playstation 4, ma ad oggi non conosciamo ancora il gameplay né la data di uscita del progetto con Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro - e, aggiuntisi da poco al ...

Death Stranding : Troy Baker e Emily O'Brien si uniscono al cast : Il cast di Death Stranding si ingrandisce e, come segnala IGN, Troy Baker e Emily O'Brien faranno parte del nuovo attesissimo progetto di Hideo Kojima che può già vantare la partecipazione di attori del calibro di Norman Reedus.La O'Brien ha condiviso una foto su Instagram in compagnia proprio di Baker e di Reedus e, nel post, possiamo leggere quanto scritto dall'attrice, la quale si sente onorata di poter lavorare insieme ai due attori. Troy ...

Hideo Kojima sta preparando una presentazione di Death Stranding in vista dell'E3 2018? : Death Stranding fa parlare di sé anche solo grazie all'aura che circonda Hideo Kojima, un personaggio considerato da molti fan come un vero e proprio guru del mondo dei videogiochi. Kojima, si sa, è un personaggio e seguirlo su Twitter può spesso rivelare delle novità o degli indizi da non sottovalutare. Questa volta, tuttavia, le voci vengono alimentate da un amico molto stretto del creatore di Metal Gear: Geoff Keighley.Come segnalato da ...

Gameplay di Death Stranding vicino? Pare che Hideo Kojima stia effettuando dei test : Death Stranding, il nuovo e criptico videogioco attualmente in sviluppo presso la Kojima Productions, rimane tutt'ora un vero e proprio oggetto di mistero per tutti gli coloro che attendono con ansia la nuova esclusiva PS4. Ad oggi abbiamo solo tre misteriosi trailer cinematici e neanche uno stralcio di Gameplay della nuova creatura di Hideo Kojima, il quale tuttavia potrebbe averci anticipato che molto presto vedremo dei footage in ...

Il nuovo boss di Sony spunta durante i lavori per Death Stranding negli studi di Hideo Kojima : È risaputo, ormai, che Kaz Hirai ha abbandonato il ruolo di CEO presso Sony, lasciando il posto al neo arrivato Joh Kodera. Il nuovo boss della compagnia giapponese ha già iniziato i lavori di amministrazione con il suo nuovo team, consolidando i rapporti con le software house partner. Il piano, ovviamente, non può escludere la Kojima Productions, attualmente impegnata nello sviluppo per Death Stranding. Anche Hideo Kojima, con i membri del ...

In Death Stranding ci sarà l’attrice di Quiet di Metal Gear Solid V? : Prende sempre più forma Death Stranding, il nuovo e intrigante progetto di Hideo Kojima che vedrà la collaborazione di volti piuttosto noti di Hollywood come Norman Reedus, Guillermo del Toro e Mads Mikkelsen. Da mesi, tuttavia, si vocifera insistentemente della presenta di una protagonista femminile, il cui volto dovrebbe essere impersonato a sua volta da un nome importante del mondo del cinema da affiancare a quello di Reedus. Si è parlato ...

Norman Reedus : "Death Stranding? Il concept è pazzesco - qualcosa di visionario" : Le aspettative nei confronti di Death Stranding sono parecchie nonostante l'alone di mistero che aleggia intorno all'intera produzione. Il gameplay non è chiaro e la trama non è da meno ma ogni nuova notizia è, in ogni caso, seguitissima e incuriosisce milioni e milioni di fan di una delle personalità più importanti del mondo dei videogiochi, quell'Hideo Kojima che viene tratteggiato dall'attore Norman Reedus come una sorta di genio ...

Death Stranding avrà funzionalità esclusive per il touchpad del controller Dualshock PS4? : Nel corso delle ultime settimane si è parlato spesso di Death Stranding: dopo più di un anno di totale silenzio, Hideo Kojima negli ultimi tempi si è sbottonato spesso e volentieri sul suo nuovo videogioco in sviluppo presso la Kojima Productions, in collaborazione con Sony. A quasi due anni dall'annuncio ufficiale dell'esclusiva Playstation 4, tuttavia, ancora non abbiamo visto uno stralcio di gameplay né tanto meno ne conosciamo le meccaniche ...

Death Stranding : superate le fasi di sperimentazione - si lavora sul gameplay : Death Stranding, il nuovo attesissimo progetto di Hideo Kojima, è attualmente in lavorazione e, a quanto pare, nel corso di quest'anno sarà svelato un annuncio che sorprenderà tutti i fan del gioco.Ma nell'attesa, intanto vi riportiamo interessanti novità condivise proprio dal celebre Kojima, in un'intervista con Dengeki, che ci aggiornano sullo stato dei lavori. Infatti, come segnala Gamingbolt, Death Stranding ha ora superato le fasi di ...

Il primo gameplay di Death Stranding è vicino? Importanti novità da Hideo Kojima : Il mistero intorno a Death Stranding inizia a schiarirsi? Hideo Kojima ha taciuto a lungo sul suo nuovo e criptico videogioco, ma già in occasione degli ultimi eventi videoludici del 2017 è tornato a parlarne e a mostrare il suo lavoro: l'ultimo, incredibile e misterioso trailer, tuttavia, ha suscitato più domande che risposte, ma nel corso del 2018 potremmo avere finalmente informazioni più concrete. Ad esempio, sembra sempre più concreta la ...

Un’immagine di Death Stranding anticipa un possibile personaggio femminile : Death Stranding è una delle esclusive Playstation 4 più attese ma, purtroppo, è anche una di quelle su cui sappiamo di meno: negli ultimi tempi, tuttavia, Hideo Kojima sta svelando parecchi indizi sul gameplay e sull'uscita, impreziositi dall'ultimo e criptico trailer mostrato ai Video Games Awards 2017. Ora una nuova immagine, pubblicata su Twitter, potrebbe aver svelato l'esistenza di un misterioso personaggio femminile. Il canale Twitter ...

La data di uscita di Death Stranding potrebbe essere svelata prima del previsto : Hideo Kojima ha annunciato Death Stranding all'E3 2016 e ora, dopo due anni, stiamo ancora aspettando di vedere almeno qualche secondo di gameplay. Pare che invece la data di uscita potrebbe essere annunciata a breve. Secondo una recente dichiarazione di Hideo Kojima, Sony non avrebbe mai visto un gioco sviluppato così velocemente come Death Stranding. Inoltre pare che Kojima stia pianificando di annunciare qualcosa che sorprenderà tutti nel ...