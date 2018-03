De Zerbi fa commuovere tutti su Astori | il retroscena prima della gara contro la

calcioweb.eu

: #DeZerbi fa commuovere tutti su #Astori: il retroscena prima della gara contro la #Fiorentina - CalcioWeb : #DeZerbi fa commuovere tutti su #Astori: il retroscena prima della gara contro la #Fiorentina -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Nelladi ieri è andata in scena ladi campionato tra Fiorentina e Benevento, brividi per l’omaggio al difensore Davide. Ed il tecnico Deracconta un incredibile, sulle pagine de ‘La Nazione’: “Noi prepariamo unaguardando e riguardando il video dell’ultima partita dell’avversario. Questa volta ho deciso di non farlo perchè nell’ultima partitaFiorentina c’erae non potevo studiare moduli e idee tattiche e pensare che quel ragazzo non c’è più…”. LEGGI ANCHE –> Il calcio ancora sotto shock, altro caso dopoe Thomas Rodriguez: muore nel sonno FOTO, NOME, DETTAGLI L'articolo Defasu: illa Fiorentina sembra essere il primo su CalcioWeb.