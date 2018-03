De Caro e Russo insieme sul set per un atto d' amore per Ischia

Per l'Ucraina il gas europeo è 4 volte più Caro di quello russo - : Vitrenko ha inoltre ringraziato tutti gli "ucraini consapevoli" per aver ridotto il consumo di gas. Secondo lui, dopo le interruzioni delle forniture di Gazprom, l'Ucraina aveva bisogno di "resistere ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner cerca l’ennesima impresa - si attende il duello russo nel libero : Il programma libero femminile vivrà venerdì il suo ultimo atto nel programma dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 con il programma libero femminile. Il programma libero di mercoledì è stato caratterizzato dalle spettacolari prestazioni delle due pattinatrici russe di punta, co-favorite della vigilia per la medaglia d’oro, che si sono strappate vicendevolmente il primato mondiale: prima la campionessa mondiale Evgenia Medvedeva ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! Sakamoto in testa - Giada Russo non supera lo scoglio del corto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : duello russo per la medaglia d’oro - Carolina Kostner nella lotta per il bronzo : Le donne andranno a chiudere il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo mercoledì vedremo di scena lo short program femminile sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, in attesa del free skating di venerdì che assegnerà le medaglie. La sfida per la medaglia d’oro dovrebbe essere riservata alle due stelle del Pattinaggio russo, Evgenia Medvedeva ed Alina Zagitova. La prima è l’attuale ...

LIVE Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Cristini e Russo al comando - sale l’attesa per Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Oestlund al comando - Russo e Cristini cadono. Attesa per Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...