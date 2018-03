Dazi | Trump insiste | prosegue il negoziato tra Ue | Usa e Giappone

Dazi - la guerra agitata da Trump mette nel mirino la Germania : Non riguarda affatto la Cina che non è neanche tra i 10 Paesi maggiori esportatori negli Usa di acciaio e alluminio, con una quota di 1,5 milioni di tonnellate su 75 milioni esportate nel mondo nel ...

Liberal - sindacati e imprese. Trump trova alleati sui Dazi : «Cari dazi, non vi temo». È una sinfonia polifonica quella che si alza in difesa delle misure protettive adottate da Donald Trump su alluminio e acciaio. Non certo un unico afflato dal punto di vista politico, visto che accomuna personaggi non proprio vicini al presidente degli Stati Uniti. Non i repubblicani del correntone liberista: «Neppure Rona...