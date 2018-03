Dazi | Zoppas Confindustria Veneto | preoccupati | ma no al muro contro muro 2

Dazi : Zoppas (Confindustria Veneto) - preoccupati - ma no al muro contro muro : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) - "Gli USA rappresentano un mercato molto importante per l’industria veneta ed è innegabile che l’introduzione dei Dazi possa avere delle ripercussioni negative soprattutto in questo momento in cui ci sono buone probabilità di uscita dalla fase recessiva. La preoccupazio