Dazi Usa sull’auto tedesca? Perché sono un boomerang

Dazi sull'auto tedesca? Perché sono un boomerang per gli Usa : Quando Donald Trump, in un comizio in Pennsylvania la scorsa domenica, ha tuonato lanciando fulmini e saette contro due colossi tedeschi nominandoli, «Mercedes Benz e Bmw», e minacciando Dazi più alti ...

Dazi Usa - preoccupazione a due ruote : Dazi Usa , forte preoccupazione dal mondo dell'industria motociclistica . Dopo le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump - che ha parlato di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio ...

Colloqui Usa-Ue su eliminazione Dazi : WASHINGTON, 12 MAR - "Il segretario al commercio Wilbur Ross parlera' con i rappresentanti della Ue sull'eliminazione delle ampie tariffe e barriere che usano contro gli Usa. Non sono giuste per i ...

Dazi Usa - la Ue insiste : 'Dobbiamo essere esclusi' : La Ue 'continua a ritenere di dover essere esclusa' dai Dazi Usa, e insiste per avere 'chiarezza' sulle 'indicazioni' per chiederne l'esenzione dopo l'incontro di sabato che non ha portato i ...

Dazi : Trump insiste. Prosegue il negoziato tra Ue - Usa e Giappone : Dura la replica del governo tedesco: "Le politiche di Trump stanno mettendo a rischio l'ordine della libera economia globale".

La questione dei Dazi Usa si è spostata dall'acciaio a Mercedes e Bmw : ...E l'alluminio è tornato!' Trump ha aggiunto che i nuovi dazi stanno salvando l'industria siderurgica e ha esortato la folla a inviare un repubblicano alla Camera in modo da rafforzare la sua politica.

Dazi - Tokyo : dagli Usa nessuna apertura : 21.48 Il ministro giapponese dell'Economia Seko ha chiesto direttamente al rappresentante del commercio Usa, Lighthizer, un'esenzione dai Dazi su acciaio e alluminio, senza successo. "L'export di acciaio e alluminio non hanno impatti sulla sicurezza nazionale degli Usa e contribuiscono all'occupazione e alla crescita economica", ha ribadito Seko da Bruxelles. Sulle contromisure, Seko ha spiegato: "Le rappresaglie non servono. E' più opportuno ...

Dazi : Cina - no guerra commerciale con Usa ma ci difenderemo : Pechino, 11 mar. (AdnKronos/Xin) – “La Cina non vuole una guerra commerciale con gli Stati Uniti, e non sarà quella che inizierà una”, ma si dice pronta a “difendere con forza i propri interessi e quelli dei propri cittadini”. Ad affermarlo è il ministro del Commercio cinese, Zhong Shan in merito all’annuncio di nuovi Dazi su alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti. “Le guerre commerciali -spiega- ...