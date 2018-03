Dazi | Trump non cambia idea «Manteniamo grandi gli Usa»

Trump apre all'Europa sui Dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Anche lui parla di una strategia tattica ben precisa seguita dal presidente americano: una tattica mutuata dal mondo del business, tesa a far leva sulla minaccia di dazi per ottenere concessioni da ...

Donald Trump apre all'Europa sui Dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Donald Trump apre a negoziati con l'Europa sui dazi. Ma chiede a Bruxelles un impegno concreto per rivedere molte delle misure che per il tycoon danneggiano imprenditori, agricoltori ed allevatori americani. Solo così anche il Vecchio Continente potrà essere esentato dalla stretta sulle importazioni di acciaio e di alluminio annunciata dalla Casa Bianca, come già deciso per Paesi alleati come Canada, Messico e Australia. E ...

Dazi : Confartigianato Veneto - protezionismo Trump preoccupa anche noi artigiani : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) – ‘Siamo molto preoccupati. Non solo per il nuovo ‘fronte” aperto dal Presidente Trump nella metallurgia -e che rischia di far partire un effetto domino di sicuro impatto nel perimetro degli affari delle piccole imprese- ma per il suo sommarsi ad una Brexit che ancora non è chiaro cosa comporterà, niente di buono comunque, e l’embargo russo che persiste da 3 anni e ci ha già causato ...

Caro Trump ecco perché i Dazi sono un errore : ... verrebbe da citare Fantozzi di fronte alla Corazzata Potëmkin, ci limitiamo al lapidario 'stupidità senza pari' usato dal premio Nobel per l'economia Paul Krugman, . Comunque proviamoci. ecco ...

Lento recupero di BTC - in primo piano i Dazi doganali di Trump : In tutto il mondo, le piattaforme di scambio di criptovalute devono far fronte a condizioni più difficili, perché governi, emittenti di carte di credito e banche locali creano sempre più intralci. ...

Dazi - Trump : "Pesanti quelli europei" : 15.20 "Il ministro del Commercio, Wilbur Ross, parlerà con i rappresentanti dell'Unione Europea sull'eliminazione dei pesanti Dazi e barriere che loro usano contro gli Stati Uniti.Non è corretto nei confronti dei nostri agricoltori e costruttori". Lo ha annunciato il presidente americano, Donald Trump, in un tweet. La notizia arriva dopo che Bruxelles aveva chiesto a Washington di essere esentata dai Dazi su alluminio e acciaio in nome della ...

Dazi : Trump insiste. Prosegue il negoziato tra Ue - Usa e Giappone : Dura la replica del governo tedesco: "Le politiche di Trump stanno mettendo a rischio l'ordine della libera economia globale".

Dazi - la guerra agitata da Trump mette nel mirino la Germania : Non riguarda affatto la Cina che non è neanche tra i 10 Paesi maggiori esportatori negli Usa di acciaio e alluminio, con una quota di 1,5 milioni di tonnellate su 75 milioni esportate nel mondo nel ...

Trump fra Dazi e Nord Corea : è già campagna elettorale di mid term : Il commercio internazionale resta al centro dell'azione politica dell'Amministrazione Trump, tra fuoriuscite di consiglieri economici, , da Steve Bannon alla più recente con Gary Cohn, , e decisioni ...

Liberal - sindacati e imprese. Trump trova alleati sui Dazi : «Cari dazi, non vi temo». È una sinfonia polifonica quella che si alza in difesa delle misure protettive adottate da Donald Trump su alluminio e acciaio. Non certo un unico afflato dal punto di vista politico, visto che accomuna personaggi non proprio vicini al presidente degli Stati Uniti. Non i repubblicani del correntone liberista: «Neppure Rona...