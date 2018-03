Dazi - evitare disputa commerciale. A rischio export Made in Italy : La questione dei Dazi USA suscita non poche preoccupazioni anche in ambito agroalimentare un settore particolarmente sensibile agli scambi commerciali, con un export che vale oltre 40 miliardi di euro ...

I giurati che saranno selezionati per il processo del narcotrafficante Joaquin "El Chapo" Guzmán resteranno anonimi per evitare intimidazioni: lo ha annunciato martedì 6 febbraio l'ufficio del procuratore federale di Brooklyn. Il giudice Brian Cogan, che presiederà il processo che