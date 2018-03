Days Gone potrebbe arrivare nei primi mesi del 2019

Days Gone è stato ufficialmente rimandato al 2019 : Come un fulmine a ciel sereno, apprendiamo con rammarico che Days Gone, il promettente action per PS4 di Sony Bend, è stato ufficialmente rimandato al 2019. Come riporta Eurogamer.net, la notizia è apparsa sul sito ufficiale di PlayStation dov'è stata aggiornata la finestra di lancio del gioco. In seguito, i nostri colleghi hanno contattato la stessa Sony, che ha potuto confermare l'indiscrezione."Possiamo confermare che Days Gone uscirà nel ...

Sony Bend sta invitando i giocatori a testare Days Gone : Una delle esclusive PlayStation 4 più attese è, senz'altro, Days Gone di Sony Bend, il titolo presentato all'E3 2016 che presenterà un complesso sistema per l'IA degli zombie del quale gli sviluppatori parleranno alla prossima GDC 2018, fissata per il mese di marzo.Oggi arrivano novità per Days Gone direttamente da Sony Bend, infatti, come segnala PSU, il team sta invitando nei propri uffici i giocatori per testare il gioco. Le candidature sono

Days Gone : il complesso sistema che governa l'IA degli zombie sarà mostrato alla GDC 2018 : Presentato durante la conferenza Sony nell'ambito dell'E3 2016, Days Gone ha lasciato a bocca aperta la platea mostrando l'inseguimento tra il protagonista Deacon St. John e un orda composta da decine e decine di zombie.Nel trailer, i movimenti e il comportamento delle creature sembravano così realistici che in molti pensarono che la scena fosse completamente scriptata. Solo in seguito abbiamo saputo che i nemici nel gioco saranno controllati

Seven : The Days Long Gone - recensione : CD Projekt RED. Tre parole che nell'attuale panorama videoludico nascondono diverse chiavi di lettura possibili. Il pensiero va subito a The Witcher e a Cyberpunk 2077, alle opere di un team relativamente giovane che è passato dal distribuire giochi altrui nella propria nazione a essere un pilastro di quella stessa nazione insieme a team come Techland, The Astronauts e People Can Fly. Non si può non pensare all'incredibile rapporto che la

Days Gone conterrà molte ore di sequenze filmate? : L'attesa esclusiva PlayStation 4, Days Gone, confermata per il 2018 e a quanto pare già giocabile dall'inizio alla fine, torna oggi protagonista con alcune novità riportate da una fonte abbastanza insolita.Sony rimane piuttosto silenziosa su Days Gone, ma grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo qualche informazione sul gioco. Stando a quanto riportato, nel corso della trasmissione dedicata a Star Citizen, Reverse the Verse, Jared