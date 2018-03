Daniel Gros all' HuffPost | Le coperture per il reddito di cittadinanza M5S sono un

huffingtonpost

(Di lunedì 12 marzo 2018) Un trucchetto puramente contabile che andrebbe incontro a un netto "niet" di Bruxelles. È il giudizio di, economista tedesco e direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps), sulleproposte da Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro in un governo M5S, per "autofinanziare" ildi. Il docente di diritto del lavoro all'Università Roma Tre, con un post sul blog del Movimento 5 Stelle, ha rilanciato la sua proposta per quello che più propriamente andrebbe chiamatominimo condizionato. Ridotta all'osso, la strategia di Tridico per finanziare la misura è la seguente: uno dei parametri per calcolare i margini di manovra fiscale di un Paese è il cosiddetto output gap, ovvero la differenza tra il Pil effettivo e quello potenziale, dove potenziale indica il livello massimo di ...