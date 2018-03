Dalle tasse al reddito garantito Cosa divide moderati e M5s

Tra gli imprenditori di Vicenza : “Il nostro voto deciso Dalle tasse” : Il primo voto non si scorda mai. «Il mio fu intorno al 1976 per la Democrazia Cristiana, come facevano in molti a Vicenza nel feudo di Mariano Rumor. Poi venne il periodo del Partito Liberale, cioè il partito degli imprenditori. Avevamo diversi candidati affidabili, ne ricordo uno di cognome Pisoni. Ecco quindi l’era di Silvio Berlusconi, l’uomo di...

Undici verbi per liberare la cultura (Dalle tasse) : Milano - L'atmosfera è sognante, «giocosa» dicono i fondatori di #culturaIdentità, rete di operatori culturali che dal palco del Teatro Manzoni chiedono la defiscalizzazione al 100% delle erogazioni liberali a favore di musei, fondazioni, teatri e istituzioni culturali o artistiche. Il loro ispiratore è D'Annunzio, il terzetto guida è formato dall'attore e autore Edoardo Sylos Labini, il giornalista Alessandro ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio sulle fake news della settimana : Dalle tasse “trumpiane” alle scuse di Le Monde : E’ vero che la proposta di Piero Grasso di abolire le tasse universitarie favorirebbe i più ricchi come va dicendo il Pd? E ancora, è vero, come dicono tutti i “giornaloni” che Virginia Raggi ha chiesto il rito immediato per allungare i tempi del processo per falso allo scopo di oltrepassare il 4 marzo, data delle elezioni? E poi, davvero Fabio Fazio e Bruno Vespa sono vittime di un nuovo editto bulgaro ordito dai 5Stelle per ...

I cittadini di Molochio sommersi Dalle tasse : Non è una VERGOGNA se un comune vicino ha riconosciuto la cittadinanza onoraria all'uomo di scienza come il Prof. Longo originario di Molochio? Ma lor signori sono impegnati ad accanirsi contro gli ...