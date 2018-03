Dagli 80 euro al bonus casa | tutti gli sconti fiscali a rischio

Judo - European Cup cadetti 2018 : meDaglia di bronzo per Martina Lanini a Zagabria : Zagabria, capitale della Croazia, ha ospitato questa settimana una tappa dell’European Cup cadetti di Judo 2018. Dopo una prima giornata di combattimenti che ha sorriso all’Italia, grazie ad un bottino di due ori e due bronzi, le categorie di peso più elevate hanno regalato soddisfazioni minori ai colori azzurri, con una sola medaglia di bronzo conquistata. Ad avere il merito di salire sul podio è stata la sedicenne Martina Lanini, che in ...

Judo - European Cup 2018 : la Francia conquista sei meDaglie d’oro a Zurigo : Seconda ed ultima giornata di combattimenti all’European Cup di Zurigo-Uster 2018, tappa svizzera del circuito continentale di Judo. Dopo le tre medaglie conquistate ieri (argento per Maria Centracchio e bronzi per Francesca Giorda ed Anna Righetti), l’Italia non è riuscita a salire sul podio nelle categorie di peso più elevate. La migliore di giornata è stata infatti Ilaria Qualizza, che ha terminato al settimo posto nella categoria ...

Judo - European Cup 2018 : tre meDaglie azzurre a Zurigo con Maria Centracchio - Francesca Giorda ed Anna Righetti : Prima giornata di combattimenti all’European Cup di Zurigo-Uster 2018, tappa svizzera del circuito continentale di Judo, dove l’Italia ha conquistato tre medaglie. Nella categoria 63 kg, la molisana Maria Centracchio si è issata in finale dopo aver battuto nell’ordine l’olandese Michelle Benjamins (tre shido), la francese Anaël Pannetier (ippon) e l’altra transalpina Alexia Caillon (waza-ari). Solo un ippon al ...

Coldiretti : vendetta dell’Unione Europea - aumento dei dazi sulle importazioni Dagli Stati Uniti : La vendetta dell’Unione Europea nel piatto si abbatte con l’aumento dei dazi su 950 milioni di euro di importazioni agroalimentari dagli Stati Uniti, dai fagioli rossi al burro d’arachidi, dal bourbon whiskey al riso, dal tabacco ai sigari, dai mirtilli al succo d’arancia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni emerse dal tavolo di lavoro della Commissione Europea per decidere le misure di ritorsione ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : altre due meDaglie azzurre. Fiorettiste d’oro e sciabolatori d’argento : Quarta giornata di gara ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. altre due medaglie azzurre nella categoria Cadetti: le Fiorettiste conquistano la medaglia d’oro, mentre gli sciabolatori vincono l’argento. Il quartetto composto da Claudia Memoli, Martina Favaretto, Eleonora Berno e Lucia Tortelotti si è laureato Campione d’Europa. superando in finale la Russia per 45-36. In precedenza le azzurre ...

Judo - European Open 2018 : Elisa Marchiò conquista la meDaglia di bronzo a Varsavia : Si è concluso domenica l’European Open di Varsavia 2018, competizione che quest’anno ha visto impegnate le sette categorie di peso femminile. A regalare l’unica medaglia del torneo polacco all’Italia è stata la venticinquenne Elisa Marchiò, che ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria +78 kg. L’azzurra ha sconfitto per ippon la padrona di casa Julia Swiatkiewicz e la ceca Markéta Paulusová, venendo ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : tre meDaglie azzurre! Davide Di Veroli oro nella spada - Claudia Memoli e Martina Favaretto sul podio nel fioretto : La seconda giornata degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia) regala tre medaglia all’Italia nella categoria under 17. Davide Di Veroli conquista l’oro nella spada, mentre nel fioretto femminile arriva l’argento di Claudia Memoli e il bronzo di Martina Favaretto. Partiamo dalla spada dove Davide Di Veroli si conferma campione europeo dopo una gara dominata. L’atleta romano ha aperto subito ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : prima meDaglia azzurra. Sara Maria Kowalczyk bronzo nella spada : L’Italia conquista la prima medaglia agli Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. A salire sul podio è stata Sara Maria Kowalczyk, che ha vinto il bronzo nella prova di spada femminile nella categoria Cadetti. La spadista campana ha superato prima i gironi di qualificazione, poi ha superato la finlandese Saavalainen (15-7), l’ungherese Kolczonay (15-10) e la russa Bekmurzova (15-12). Ai quarti Kowalczyk si è aperta la ...

Italia - meDaglia di bronzo in Europa per consumi da fonti rinnovabili : Lo studio GSE individua alcune buone pratiche ed esperienze virtuose sperimentate in città del mondo di differenti dimensioni, condizioni e localizzazioni, potenzialmente applicabili anche ad altri ...

"Dieta vegana - rischi danni neurologici al feto". L'allarme Dagli esperti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma : Triplicati in due anni i casi di deficit di vitamina B12 in gravidanza con il rischio di danni neurologici permanenti per il neonato: dieta vegana e vegetariana tra le cause.L'allarme arriva dagli esperti dell' ospedale Bambino Gesù di Roma e dell'ospedale Meyer di Firenze che hanno individuato, attraverso lo screening neonatale esteso, negli errati regimi alimentari della madri uno dei motivi del deficit dell'importante vitamina. Si ...

Sorpresa : ora i soldi dei fondi si spostano Dagli Usa all’Europa : Smentendo Ray Dalio, il re degli hedge che ha scommesso oltre 18 miliardi di dollari contro il Vecchio continente, dall’inizio dell’anno sono stati disinvestiti dai fondi azionari statunitensi 22 miliardi di dollari, defluiti per due terzi verso le Borse europee. Il motivo? Le quotazioni continentali sono ben più ragionevoli...

Napoletani spariti in Messico - uno dei figli : «Venduti Dagli agenti per 43 euro» : «I poliziotti del Messico per 43 euro di m.... hanno venduto tre connazionali, 43 euro, una vergogna inaudita». Lo dice al Giornale Radio Rai Francesco Russo, figlio di Raffaele,...

Turismo - il 2018 parte bene : +3% di presenze ad Arezzo. Esordio tassa di soggiorno : 24mila euro Dagli alberghi : La tassa di soggiorno , destinata ad alimentare la fondazione cultura del Comune , è scattata ufficialmente dal 1° gennaio anche ad Arezzo : imposta da 1 a 3 euro a pernottamento, ma la maggior parte ...