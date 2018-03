Curling | Campionati Italiani 2018 | Trentino Cembra e Dolomiti Cortina vincono gli

oasport

(Di lunedì 12 marzo 2018) A(Trento) si sono disputate le Finali Nazionali della Serie A die sono stati assegnati gli scudetti. Tra gli uomini ha trionfato ildi Amos Mosaner, Daniele Ferrazza e Andrea Pilzer, tre azzurri che hanno disputato le Olimpiadi di PyeongChang, affiancati da Sebastiano Arman. Tra le donne, invece, affermazione delle Domitiguidate da Diana Gaspari (fresco bronzo europeo, pronta per i Mondiali) con Valeria Girardi, Chiara Olivieri e Stefani Constantini. All’evento erano ammesse quattro formazioni per sesso, si è giocato con il page system. Ilha prima sconfitto lo Sporting Club Pinerolo per 6-3 e poi ha rifilato lo stesso risultato al Celtic Fireblock di Pinerolo nell’atto conclusivo. Il, invece, ha prima vinto il derby con il Tofane (8-5) e si è poi imposto per 8-6 contro il 3S Luserna. (foto ...