Crescono a Milano gli acquisti di materassi memory

Immobili : Nomisma - Crescono quotazioni case di pregio a Roma e Milano : Milano, 6 mar. (AdnKronos) – Si conferma la ripresa, anche nel secondo semestre del 2017, del mercato degli Immobili di pregio a Milano e Roma. In particolare è il segmento della compravendita a Milano ad aver mostrato una maggiore dinamicità con una domanda in crescita soprattutto nelle zone del Centro storico, Brera e Magenta. A Roma la domanda di acquisto risulta in aumento con l’eccezione della zona Flaminio e Salario-Trieste. è ...