Creato il fotovoltaico che non teme il maltempo | sfrutta anche la caduta della pioggia

notizie.tiscali

(Di lunedì 12 marzo 2018) Una nuova generazione di pannelli fotovoltaici farà presto la comparsa sui tetti di milioni di utenti in tutto il mondo. Grazie alle innovative celle solari ibride, sviluppate da un team di ricercatoriSoochow University in Cina, ilnon solo non sarà un problema ma diverrà incredibilmente un ...