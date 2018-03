Così Putin ordinò di abbattere un aereo civile

L’oro nero è la nuova arma di Trump. Così frenerà il potere di Putin in Europa : Con un discorso pronunciato alla fine di gennaio, il presidente Trump ha cambiato ufficialmente l’obiettivo della politica americana dall’indipendenza, al dominio energetico. Il termine che ha usato è stato «energy dominance». Questa nuova linea si declina su due fronti: quello interno, per favorire la crescita e creare lavoro; e quello esterno, pe...

Perché Putin ha Così tanta paura di Navalny? : I sondaggi lo danno al 2 per cento e il suo nome è sconosciuto alla maggioranza dei russi: però non gli sarà permesso partecipare alle prossime elezioni The post Perché Putin ha così tanta paura di Navalny? appeared first on Il Post.