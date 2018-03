Così la rossa Toscana è diventata verde

Così una gigante rossa ha riportato in vita una stella di neutroni diventata zombie : È una relazione rara, un amore quasi impossibile che però come in una storia romantica ha un lieto fine. È la prima volta che si osserva una stella gigante rossa riportare in vita la compagna più piccola, una stella di neutroni ormai ridotta ad uno “zombie”. Il rarissimo fenomeno è stato catturato dal satellite Integral dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che il 12 agosto 2017 ha rilevato un lampo di raggi-x emessi dalla stella di ...