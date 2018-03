Cosa c’entrano le ciabatte di Balenciaga con Bernie Sanders?

gqitalia

(Di lunedì 12 marzo 2018) Se ti sembra già un’assurdità pagare 40 euro per un paio dida piscina – ovviamente di marca – allora, per la tua salute mentale ti consiglio di non proseguire con la lettura dell’articolo. Se invece le aspettavi da gennaio dell’anno scorso, dopo averle viste nella sfilata diHomme, sappi che è arrivato il giorno. Sull’e-store della storica maison francese fondata nel 1937 e attualmente proprietà di Kering, trovi disponibili le “diversamente-da piscina” blu di. No, l’avverbio diversamente non è dovuto solo al costo: stiamo parlando di 450€. E se sei arrivato fino a questo punto della lettura, sai benissimo che non si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma dell’acuta ed ennesima provocazione perpetrata da Damna Gvasalia, l’ultimo autentico enfant terrible della moda francese, sebbene ...