Corte Costituzionale - giudice Zanon indagato per peculato : Mi dimetto - : Dopo aver avuto notizia dell'inchiesta a suo carico, ha presentato alla Corte le proprie dimissioni: "Sono sereno ma ho fatto questa scelta per rispetto dell'Istituzione"

Corte Costituzionale - si dimette Nicolò Zanon - indagato per peculato : ROMA - Il giudice costituzionale Nicolò Zanon è indagato dalla procura di Roma per peculato d'uso. 'Sono sereno e conto di poter dimostrare l'assoluta insussistenza del reato che mi viene contestato', ...

Autotrasporto - costi minimi dei viaggi. La Corte Costituzionale : 'Sono legittimi' : Da anni Confartigianato Trasporti cesenate , 250 iscritti, sottolinea 'la gravità del fenomeno dei viaggi sotto costo causati anche da rapporti non corretti con la committente'. 'Finalmente, con una ...

Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale : Roma, 8 mar. , askanews, Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale . E' stato eletto con 12 voti, una scheda bianca, assente per impegni all'estero il giudice Giuliano Amato. ...

Corte Costituzionale - Giorgio Lattanzi eletto nuovo presidente - : Il settantanovenne ex presidente di sezione della Corte di Cassazione ha potuto contare su 12 voti a favore dei 14 disponibili e rimarrà in carica fino al 9 dicembre 2019. È considerato un esperto di ...

Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale : Roma, 8 mar. , askanews, - Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale . E' stato eletto con 12 voti, una scheda bianca, assente per impegni all'estero il giudice Giuliano Amato.

Chi è Giorgio Lattanzi - nuovo presidente della Corte Costituzionale : Esperto di diritto penale e processuale, ha lavorato 20 anni come giudice in Cassazione. Dal 2010 era membro della Consulta

Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi presidente : ROMA - Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale . Resterà in carica fino al dicembre 2019. Lattanzi è stato eletto all'interno del collegio dei giudici con 12 voti e una scheda ...

Consulta - Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale : Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. I giudici riuniti in camera di consiglio al palazzo della Consulta lo hanno eletto con 12 voti a favore su 13 votanti e una scheda bianca. Il neo presidente ha nominato come vice presidenti Aldo Carosi, Marta Cartabia e Mario Morelli. Lattanzi, romano, 79 anni, è stato stato presidente di sezione della Corte di Cassazione fino al 2010, nella quale è entrato per la prima volta nel ...