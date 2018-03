Comunicato del Consiglio Nazionale

Doping Joao Pedro - il Comunicato del Cagliari : Doping Joao Pedro, il comunicato del Cagliari – A seguito di quanto notificato questa mattina dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale AntiDoping al giocatore Joao Pedro, il Cagliari Calcio, appresa con stupore la notizia, auspica che venga fatta quanto prima chiarezza sulla vicenda, ponendosi a totale disposizione delle autorità preposte per la pronta risoluzione della questione. La Società ha assoluta fiducia nella buona fede e ...

Giornata della donna : Comunicato stampa : La Giornata della donna è il tema centrale di un comunicato stampa del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani. Pubblichiamo integralmente quanto pervenuto alla nostra redazione. comunicato Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo), intende, come ogni anno, avviare momenti di riflessione […] L'articolo Giornata della ...

Amatori : si attende il Comunicato sulle decisioni del consiglio direttivo : Riunione del consiglio direttivo dell'Amatori, lunedì pomeriggio. La società, in serata, ha diffuso un comunicato dove si dice che le decisioni adottate verranno rese note nella giornata di oggi, ...

Morte Davide Astori - il Comunicato della Fiorentina : Morte Davide Astori – Ancora tutti increduli per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, il calciatore è stato trovato senza vita nella camera d’albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. I funerali si svolgeranno nella mattinata di giovedì. Nel frattempo è arrivato un comunicato da parte della Fiorentina che chiede rispetto e silenzio dopo ...

Morte Astori : data ed ora dei funerali - il Comunicato della Fiorentina : Morte Astori – “La Fiorentina e famiglia di Davide informano che l’autopsia sarà eseguita domani. Davide tornerà a Firenze mercoledì dove, presso il Centro tecnico Federale di Coverciano,sarà allestita la camera ardente. I funerali saranno a Firenze giovedì (ore 10) nella Basilica di Santa Croce”. Questo quanto comunicato oggi dal sito ufficiale della Fiorentina. Dopo la notizia shock di ieri, ci vorrà ancora qualche ...

Torino - problemi per Niang : il Comunicato del club : “Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione mattutina in vista dell’anticipo di campionato contro la Roma, venerdì 9 marzo. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, l’allenatore Mazzarri ha diretto una sessione tecnico-tattica nel corso della quale Niang ha rimediato una contusione nasale, che verrà valutata nelle prossime ore dal professor Libero Tubino, consulente del Torino FC per l’oTorinolaringoiatria. ...

Serie A - morto Astori : il drammatico Comunicato della Fiorentina : 1/6 LaPresse/Massimo Paolone ...

Serie A - morto Astori : il drammatico Comunicato della Fiorentina : 1/6 LaPresse/Massimo Paolone ...

Inter : alzare la voce serve - il Comunicato della società ottiene i suoi effetti : Dapprima un post su Twitter con la presa di distanza dall'articolo da parte di Marco Bellinazzo, firma prestigiosa dell'economia calcistica proprio per Il Sole 24 Ore su cui conduce il blog "Calcio e ...

Atalanta - il Comunicato del club sugli “acciaccati” : “Questo pomeriggio Gomez e compagni, in vista della sfida contro la Sampdoria, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 15, hanno sostenuto una seduta d’allenamento sul campo sintetico del centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di giornata prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Toloi, che ieri si era allenato a parte, è tornato a lavorare col resto del gruppo, mentre Petagna ...

Chiara Nasti contro Striscia la notizia : il Comunicato della fashion blogger : Chiara Nasti contro Striscia la notizia passa alle vie legali per l’audio sul canna gate Chiara Nasti ha finalmente rotto il silenzio. In una nota diffusa agli organi di stampa, la fashion blogger ha preso – per l’ennesima volta! – le distanze dal canna-gate che è scoppiato all’Isola dei Famosi. La ventenne napoletana, tirata senza […] L'articolo Chiara Nasti contro Striscia la notizia: il comunicato della ...

Comunicato stampa del Cipe del 28 febbraio : Ha assegnato risorse FSC 2014-2020, anche ad due nuovi piani operativi, "Salute" , 200 milioni di euro, e "Sport e Periferie" , 250 milioni di euro, . Ha assegnato un milione di euro alla città ...

Infortunio Rincon - il Comunicato del Torino sulle condizioni del centrocampista : Infortunio Rincon – Brutta prestazione del Torino nella gara di campionato contro il Verona, Infortunio anche per il centrocampista Rincon. Ecco il comunicato del Torino: “ripresa degli allenamenti al Filadelfia con una seduta pomeridiana a porte aperte sul campo secondario cui hanno assistito circa 150 persone nonostante il freddo pungente. Il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere un programma tecnico-tattico con partitella a tempo e ...

Infortunio Ramirez e Bereszynski - il Comunicato della Sampdoria : Infortunio Ramirez e Bereszynski – La Sampdoria è reduce dall’importante successo contro l’Udinese ma a tenere banco è anche la questione infortunati. Senza i nazionali Gianluca Caprari e Gian Marco Ferrari, la squadra si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare la settimana che porta alla sfida di domenica in casa dell’Atalanta. Marco Giampaolo e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: da una parte i ...