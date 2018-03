Comune di Ragusa | avviso per figure professionali

Ragusa - Comune avvia procedura incarico Dec : A Ragusa il Comune avvia procedura per incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (dec) per la raccolta differenziata.

Antonio Logli è rientrato al lavoro in Comune. È stato condannato in primo grado per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa : Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, è tornato al suo posto di lavoro nel municipio di San Giuliano Terme, comune alle porte di Pisa.Logli si è sottoposto alle visite mediche di rito, poi in mattinata, poco prima delle 8, si è presentato al lavoro in municipio dove svolgerà compiti da impiegato amministrativo. Prima della vicenda giudiziaria che lo ...