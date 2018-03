Commercio | Ascom Padova | altro che dazi | serve parità trattamento fiscale su web tax

meteoweb.eu

: RT @VegieBotteghe: Siam vegie, ma un'occhiata alle diavolerie che tirano fuori questi zueni per il # commercio nei caruggi gliela diamo vol… - labarbieramarie : RT @VegieBotteghe: Siam vegie, ma un'occhiata alle diavolerie che tirano fuori questi zueni per il # commercio nei caruggi gliela diamo vol… - dagiannagenova : RT @VegieBotteghe: Siam vegie, ma un'occhiata alle diavolerie che tirano fuori questi zueni per il # commercio nei caruggi gliela diamo vol… - FabrizioTube : RT @VegieBotteghe: Siam vegie, ma un'occhiata alle diavolerie che tirano fuori questi zueni per il # commercio nei caruggi gliela diamo vol… -

(Di lunedì 12 marzo 2018), 12 mar. (AdnKronos) – “Lo spauracchio, adesso che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di intraprendere questa strada, si chiamao. Ma c’è unproblema, che ai più sembra sfuggire, che sta mettendo in seria difficoltà l’intero sistema Paese ed è quello delle transazioni esentasse (o quasi) realizzate dai colossi del web”. A lanciare l’allarme è il presidente di- Conf, Patrizio Bertin.‘Le transazioni on-line di beni e servizi effettuate dalle grandi multinazionali dell’e-commerce ‘ mette in chiaro il presidente dell’‘ stanno creando un danno economico enorme. Un danno che viene prodotto da queste multinazionali del “web” ai settori dele dei servizi tradizionali per disdi, sia per maggiori adempimenti ...