Commercio | Ascom Padova | altro che dazi | serve parità trattamento fiscale su web tax 3

liberoquotidiano

: RT @VegieBotteghe: Siam vegie, ma un'occhiata alle diavolerie che tirano fuori questi zueni per il # commercio nei caruggi gliela diamo vol… - labarbieramarie : RT @VegieBotteghe: Siam vegie, ma un'occhiata alle diavolerie che tirano fuori questi zueni per il # commercio nei caruggi gliela diamo vol… - dagiannagenova : RT @VegieBotteghe: Siam vegie, ma un'occhiata alle diavolerie che tirano fuori questi zueni per il # commercio nei caruggi gliela diamo vol… - FabrizioTube : RT @VegieBotteghe: Siam vegie, ma un'occhiata alle diavolerie che tirano fuori questi zueni per il # commercio nei caruggi gliela diamo vol… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Si tratta comunque – puntualizza il presidente dell’– di somme che, per quanto rilevanti in termini assoluti, sono ridicole in termini di rapporto ai volumi sviluppati in questi anni. Non possiamo, quindi, che salutare con favore l'introduzione nel sistema