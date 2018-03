Come i social hanno cambiato la cronaca nera

Ape Sociale - la beffa dei lavoratori autonomi : Come funziona l'uscita anticipata : L'anticipo pensionistico è una misura su cui il governo ha puntato tantissimo per dare un'opportunità di uscita dal mondo del lavoro a tanti lavorati che con la riforma pensionistica stabilita...

Come i social hanno accecato la rivoluzione elettorale : In 3 anni, 9 mesi e 8 giorni o, se preferite,1380 giorni, il Partito Democratico è crollato dal 40,8 per cento di voti raccolti alle europee 2014 al 18,7 racimolato domenica scorsa dai suoi candidati alla Camera, il Movimento 5 Stelle è salito dal 21,1 al 32,7, la Lega ha addirittura visto triplicare i propri i consensi dal 6,1 al 17,4.Oltre alle dimensioni quantitative delle transumanze elettorali, a stordire gli osservatori ...

“Ci dispiace - il suo telefono è bloccato per 80 anni”. L’incubo di ognuno - in epoca social : torna a casa - accende l’iPhone e fa un’assurda scoperta. Il motivo? Cosa le era successo (e Come evitarlo) : Viviamo in un’epoca, inutile negarlo, in cui il telefonino è diventato un elemento sempre più imprescindibile delle nostre vite. Un modo per restare costantemente in contatto con le persone alle quali vogliamo bene, un mezzo per rimanere connessi con il resto del mondo, informarci e dire la nostra. Ma anche un prezioso strumento di lavoro senza il quale alcune professioni non potrebbero nemmeno più esistere. Immaginate allora il ...

“Ma Come?”. Isola - durante la diretta il messaggio di Francesco Monte. Lo pubblica sui social proprio mentre Alessia Marcuzzi è collegata con gli ex naufraghi. No - non ce l’aspettavamo. Paola - sicuro - ancora meno : Isola dei Famosi, si torna al martedì. La diretta, la numero 7 di questa edizione, parte come al solito con le anticipazioni della padrona di casa. Alessia Marcuzzi, dopo aver salutato il pubblico, annuncia che ci sarà il tanto atteso confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Quest’ultimo è stato accusato dal sensitivo di aver pronunciato frasi omofobe nei suoi confronti. La produzione dovrà fare chiarezza sull’accaduto ...

Maratona Mentana - eroe sui social : 'In tv da ieri sera - Come fa?' : L'eroe è sempre lui: era già successo ad altre tornate elettorali, referendum compreso. Enrico Mentana , direttore del TgLa7, nel mattino di oggi è ancora in onda con la sua Maratona elettorale, dopo ...

Elezioni 2018 - ecco Come i politici hanno usato i social media : Foto: Vincenzo Livieri – LaPresse “Spazio non assegnato”. Se vi serviva una dimostrazione del fatto che le campagne elettorali non si giocano più per strada, i semideserti pannelli destinati alle affissioni ne sono la prova lampante. Saranno stati i social network, in queste Elezioni, a fare la parte del leone? Tra immagini che tentano di essere virali, slogan, video, polemiche e qualche esperimento più o meno riuscito, abbiamo provato ad ...

Come funziona Vero - il social anti-Facebook che tutti scaricano : Pagheresti per avere una versione di Facebook costruita soltanto per tenerti in contatto con gli amici, al netto di pubblicità e news feed? A quanto pare sì, perché è questo il concetto intorno al quale è nato Vero, il social che sta spopolando in Rete e che è arrivato al primo posto tra le app gratuite più scaricate dagli store mobile. “I nostri abbonamenti ci consentono di lasciare la pubblicità fuori e di focalizzarci solo su una ...

Le imprese alla Ue : né dumping sociale né concorrenza sleale Come Embraco : Le imprese italiane hanno fiducia nell'Europa, insistono su una strada comune che rafforzi, contemporaneamente, sia la competitività sia l'inclusione sociale (la fabbrica, paradigma del lavoro, è appunto un luogo straordinario che, dalla seconda metà del Novecento, proprio in Italia, lega diritti e doveri, cittadinanza e senso di responsabilità).Ma dicono anche un "no" molto netto al dumping sociale e sollecitano "la ...

Ape social e Precoci - Come presentare la nuova domanda : Aggiornate le procedure Inps per le nuove domande di accesso all’Ape social e Precoci, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 per gli addetti ai lavori usuranti, i caregiver, i disoccupati e le donne con i figli. L’Istituto previdenziale ha chiarito con le circolari n. 33 e 34 appena pubblicate, tutti gli aspetti applicativi delle nuove regole alle domande presentate a partire dal 1° Gennaio 2018. Ape social ...

Una canzone per me - l’appello social : Lodovica Comello cerca autori per il suo nuovo singolo : Lodovica Comello dai suoi profili social lancia una nuova iniziativa legata al mondo degli autori di canzoni. Una canzone per me vuole colmare un vuoto: cercare talenti nella scrittura di canzoni di successo, e raccontare questa ricerca attraverso pillole video distribuite sui canali social di Lodovica e su YouTube, in collaborazione con Radio 105 e Rockol. Una canzone per me, come fare Il 26 febbraio Lodovica attraverso una call to action ha ...

Campagne sociali e gamification : Come Pokémon GO ha cambiato il mondo : Pokémon GO , il videogioco legato al famosissimo brand giapponese e sviluppato per dispositivi mobile, è diventato nel tempo un incredibile fenomeno culturale . Il suo impatto sulla società è stato ...

Le toghe e le esternazioni social. Stretta Anm : 'È Come essere in tv' : Non barricate ma discussione 'aperta', a cominciare dalla modifica del codice etico delle toghe associate che regolamenti l'utilizzo dei social. Il presidente dell'Anm, Eugenio Albamonte, ammette che ...

Le toghe e le esternazioni social. Stretta Anm : «È Come essere in tv» : Non barricate ma discussione ?aperta?, a cominciare dalla modifica del codice etico delle toghe associate che regolamenti l?utilizzo dei social. Il presidente dell?Anm,...

Le toghe e le esternazioni social Stretta Anm : «È Come essere in tv» Anteprima sul Messaggero Digital : Non barricate ma discussione ?aperta?, a cominciare dalla modifica del codice etico delle toghe associate che regolamenti l?utilizzo dei social. Il presidente dell?Anm,...