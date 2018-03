Come estrarre immagini da PDF

chimerarevo

(Di lunedì 12 marzo 2018) I PDF sono un formato che ha avuto un’enorme fortuna dalla sua nascita nel lontano 1993, principalmente grazie alla sua portabilità. Il formato di Adobe infatti può essere aperto su ogni piattaforma senza perdere la formattazione e i suoi contenuti. Il formato è libero, chiunque può creare un’applicazione per creare o modificare PDF senza dover versare nulla ad Adobe, ciò ha permesso la nascita di moltissime soluzioni valide per la gestione di questi file sia online che offline. I PDF hanno quindi dalla loro la portabilità, ma hanno un limite: non sono semplici da modificarealtri formati di file di testo, anche e soprattutto, perché sul nostro PC abbiamo spesso soluzioni create solo per la visualizzazione. In questa guida vedremo tutti i modi per riuscire in modo semplice adda un documento in PDF.da PDF? È semplice, esistono online ...