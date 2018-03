Come creare un sito web responsive da zero o rendere responsive un sito già esistente

Come creare curriculum vitae con Word : Il curriculum vitae è uno dei documenti fondamentali che ogni persona dovrebbe avere. Un CV corretto, aggiornato e scorrevole è, infatti, un punto a favore per qualsiasi aspirante lavoratore ed è il primo biglietto da visita per far colpo sulle aziende. Nel corso degli anni sono state create varie versioni che si differenziano, sostanzialmente, nella formattazione e nella composizione dei campi, così da andare in contro a tutte le esigenze di ...

Quanto è diverso creare un "gioco Come servizio"? Ce lo rivela Rare parlando di Sea of Thieves : Sea of Thieves è indubbiamente una delle uscite più importanti del mese di marzo e di questo inizio 2018. Un gioco che ha i riflettori puntati su di sé perché si tratterà della prima esclusiva Microsoft dell'anno, perché potrebbe rappresentare il ritorno ai fasti del passato di uno studio storico (seppur molto diverso) come Rare e perché no anche perché si tratta di un rappresentante di un trend sempre più forte nell'industria: quello dei giochi ...

Come creare sommario in Word : Word è parte di Office, la suite di programmi da ufficio che è divenuta negli anni lo standard del settore. Oggi approfondiremo una funzione molto utile ma purtroppo poco nota: quella che permette di inserire nei nostri documenti un sommario. Un sommario è quella sezione di documento o elaborato che fa da indice e permette di sapere a che pagina di un documento si trova un dato contenuto (in genere un capitolo o un sottocapitolo). Di fatto, ...

Come creare un programma : Forse non ci crederai, ma sei capitato nel posto giusto in un momento che non poteva essere migliore: di seguito, infatti, ti darò tutte le informazioni di cui necessiti per affacciarti al mondo ...

Come creare musica sul browser con Google : Chrome Music Lab presenta un altro dei suoi esperimenti: dopo Rythm, Chords, per scoprire gli accordi al piano, dedicato alla parte ritmica, Oscillators, per una lezione sui valori di frequenza in compagnia di simpatici personaggi che zompettano, ecco Song Maker. Basato su browser, è un sequencer che consente di creare dei loop con accoppiate di strumenti diversi, poi salvare e inviare il link con il risultato a chi si desidera. Insomma, creare ...

Come creare un indice con Word : Se stai preparando un documento abbastanza ampio, un indice funzionante e ben formattato è sicuramente un aspetto di fondamentale importanza. Negli indici, infatti, compaiono tutte le parti fondamentali di un documento quali i capitoli, i sotto capitoli (o gli argomenti trattati) e, soprattutto, la pagina di riferimento degli elementi. Word permette di creare gli indici con una procedura un po’ macchinosa ed è fondamentale applicare al ...

Come creare la tua prima app per iPhone e iPad - Creare App Ios - : Sei alle prime armi e non hai alcuna esperienza con il mondo della programmazione, non preoccuparti. Tutti i più bravi sviluppatori che oggi pubblicano applicazioni sull'App Store sono partiti Come ...

Come creare profilo aziendale Instagram : Tra i tanti servizi che Instagram offre possiamo trovare l’opzione per far diventare il nostro profilo un “profilo aziendale“. In questo articolo vi forniremo una comoda guida su Come farlo e vi spiegheremo quali sono i vantaggi che un profilo aziendale può offrirvi. I migliori hashtag Instagram (nuovo algoritmo 2018)La lista completa e sempre aggiornata sui migliori hashtag Instagram per foto e video, da utilizzare per ...

Come creare Una Lista In Un Post Di Facebook : Facebook, arrivano le Liste nei Post del social network. Liste Facebook: cosa sono e Come funzionano. Su Facebook si possono stilare le liste: vediamo cosa sono, Come si usano e a cosa servono Liste Facebook Le “liste” sono l’ultima novità di Facebook: vediamo Come usarle al meglio! Nuovo giorno, nuova guida dedicata al celebre social network Facebook. Oggi […]

Come creare un brand con prodotti Made in Cina : Ecco Come creare un brand e lanciare sul mercato la propria linea di prodotti creare una tua etichetta, un marchio tutto tuo di prodotti, può rappresentare un bel salto di qualità per la tua attività commerciale. Lanciare sul mercato una Read more The post Come creare un brand con prodotti Made in Cina appeared first on Yakkyo.

Come creare fotomontaggi divertenti : ... forse dovresti rivolgerti a qualche soluzione più professionale, Come ad esempio Photoshop : il programma di fotoritocco per eccellenza, che è utilizzato da professionisti di tutto il mondo per ...

Come creare la camera da letto per sonni perfetti : Attenzione a portare in camera da letto (e lasciare sul comodino) il proprio smartphone. Il Dipartimento della Salute della California ha di recente pubblicato nuove informazioni riguardo al rischio di radiazioni emesse dai famigerati telefoni cellulari, dai quali ormai fatichiamo a separarci (sì, anche di notte). In particolare, gli esperti hanno puntato il dito contro l’abitudine di dormire con il telefonino vicino al cuscino: le ...

Nelson - ecco Come creare la playlist perfetta su Spotify : Lo streaming ha cambiato per sempre il modo di ascoltare la musica. Prima eravamo cercatori d’oro, sempre a caccia di dischi e poi di cd in negozietti sempre troppo scuri, dove era il negoziante però a fare la differenza. Perché di fronte a frotte di album, era difficile scegliere e così, presa la macchina o la metro, facevi anche venti chilometri per andare dal tuo spirito guida, il negoziante. Con lo streaming ora è la musica che ci ...

