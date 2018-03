Come chiedere il risarcimento per i danni da buche stradali Una guida

Bollo auto - Come e quando si può chiedere il rimborso : Il Bollo auto è il tributo che si applica a tutti i veicoli sul territorio nazionale e va versato alla Regione in cui è residente il proprietario (oppure il locatario)...

Sisma - dal 12 marzo si potranno chiedere le agevolazioni fiscali : ecco Come : A partire dalle ore 10 di venerdì 12 marzo 2018 sarà possibile presentare per via telematica al ministero dello Sviluppo economico, le richieste per avere accesso alle agevolazioni in favore delle...

Sisma - dal 12 marzo si potranno chiedere le agevolazioni : ecco Come : A partire dalle ore 10 di venerdì 12 marzo 2018 sarà possibile presentare per via telematica al ministero dello Sviluppo economico, le richieste per avere accesso alle agevolazioni in favore delle...

Bonus Nido - Come chiedere gli arretrati del 2017 : Il 31 marzo è il termine di scadenza per l’invio della documentazione relativa al Bonus Nido per l’anno 2017. Nei giorni scorsi l’Inps ha attivato una nuova funzionalità per l’integrazione delle domande già presentate e relative al 2017 che permette di allegare la documentazione di spesa relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, anche al richiedente che non aveva indicato quelle mensilità nella ...

Neve - Come chiedere un rimborso a Trenitalia e Italo se il tuo treno era in ritardo : Le nevicate del 26 febbraio hanno comportato cancellazioni dei treni e ritardi, la circolazione ferroviaria ha subito contraccolpi sopratutto per quanto riguarda le linee in arrivo o in partenza dalla Capitale. Alla stazione Termini si sono registrati ritardi anche fino a 300 minuti. Problemi anche a Napoli, dove, i viaggiatori sono rimasti in attesa anche oltre i 100 minuti. Che sarà mai qualche fiocco di Neve… #Nevearoma ...

Bollette ogni 4 settimane - Come chiedere il rimborso : Torna al centro dell’attenzione il tema della Bollette ogni 4 settimane. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha effettuato dei controlli su mandato dell’Antitrust alle varie compagnie telefoniche e presso la sede di Assotelecomunicazioni per capire se possa esistere un accordo dietro all’aumento delle tariffe dell’8,6% da parte di queste ultime con il ritorno alla fatturazione a 30 giorni. Ricordiamo che nel 2017 ...

Bonus acqua - questo sconosciuto : ecco Come chiedere lo sconto sulla bolletta : Cos'è il Bonus acqua? Chi ne ha diritto? E come fare domanda? Forse non tutti sanno che chi ha un reddito inferiore ad una determinata soglia può chiedere uno sconto sulla bolletta dell’acqua...

Come chiedere l’assegno ordinario di invalidità : Chi è in una condizione di invalidità che ne riduca la capacità lavorativa per oltre 2/3 può godere di un assegno ordinario di invalidità riconosciuto dall’Inps. L’assegno ordinario di invalidità...

Prestiti Agos senza busta paga : requisiti e Come richiedere : Scopriamo i Prestiti senza busta paga offerti da Agos, con tutto quello che c’è da sapere riguardo questo prodotto che costituisce un’ottima opportunità per tutti coloro che abbiano avuto difficoltà nell’ottenere altre forme di finanziamento. Vediamo quali sono i requisiti necessari per averne accesso e come richiedere questa particolare tipologia di Prestiti personali Agos. >>> CLICCA QUI E FAI UN PREVENTIVO GRATIS: ...

Elezioni - Civati (Leu) : “Larghe intese post voto? Dobbiamo chiedere ai nostri elettori cosa fare - Come avviene in Germania” : “Liberi e uguali in un esecutivo di larghe intese, nel caso non ci sia una maggioranza in grado di governare dopo il voto? Il nostro leader Grasso ha spiegato che sarebbe possibile solo per cambiare la legge elettorale“. Così, a margine della presentazione del libro di Riccardo Staglianò “Lavoretti”, Giuseppe Civati ha replicato sull’ipotesi di possibili convergenze post-voto, evocate già da D’Alema. Civati, ...

Come richiedere PIN INPS : elenco servizi online - accesso rapido all’area riservata : richiedere il PIN INPS è un'operazione molto semplice, praticamente alla portata di tutti. Ma cos'è, ed a che serve nel concreto? Parliamo di un codice alfanumerico di 16 cifre generato in automatico dai sistemi dell'ente previdenziale per permettere agli utenti di accedere, tramite la propria area riservata, ai servizi telematici disponibili, utili a svolgere alcune operazioni direttamente da casa, evitando di perdere ore intere in fila presso ...

Come richiedere PIN INPS : elenco servizi online - acceso rapido all’area riservata : richiedere il PIN INPS è un'operazione molto semplice, praticamente alla portata di tutti. Ma cos'è, ed a che serve nel concreto? Parliamo di un codice alfanumerico di 16 cifre generato in automatico dai sistemi dell'ente previdenziale per permettere agli utenti di accedere, tramite la propria area riservata, ai servizi telematici disponibili, utili a svolgere alcune operazioni direttamente da casa, evitando di perdere ore intere in fila presso ...

Polizze dormienti - cosa sono e Come chiedere il rimborso : L'Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, ha messo in atto un piano per 'risvegliare' le Polizze dormienti. Si tratta di contratti assicurativi che, nonostante sia...

Ecco Come chiedere il rimborso per lo spettacolo Grease : ... presso la biglietteria del teatro, da martedì 23 a giovedì 25 gennaio (ore 9-12.30 e 15.30-19) Tutti colori che hanno acquistato un biglietto per gli spettacoli del 21 gennaio dovranno chiedere il ...